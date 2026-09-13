Ръководителят на OpenAI (разработчикът на ChatGPT) Сам Алтман заяви, че компанията му няма да проведе първично публично предлагане на акции (IPO) през 2026 г. заради съмнения относно безопасността на по-нататъшното развитие на системите с изкуствен интелект.

„Като се има предвид всичко, което се случва по отношение на безопасността, сега би бил неразумен момент да станем публична компания“, заяви Алтман пред списание Fortune в обширно интервю, откъси от което публикува Reuters.

„Всички ние носим огромна отговорност и не можем да позволим на егото, стимулите за печалба или на каквото и да било друго да застане на пътя ни“, каза той.

В отговор на въпрос дали съществува 10-процентна вероятност изкуственият интелект да доведе до изчезването на човечеството, Алтман заяви, че не знае как би могло да се направи подобна оценка, но предупреди, че рискът е достатъчно сериозен.

През юни The New York Times, позовавайки се на свои източници, съобщи, че OpenAI не възнамерява да провежда IPO през 2026 г. Според източниците ръководството на компанията е взело това решение след първичното публично предлагане на акциите на SpaceX на Илон Мъск. През първия ден на търговия книжата на компанията първоначално поскъпнаха значително, след което паднаха под цената на IPO. Към 11 септември акциите на SpaceX се търгуваха малко над цената на първичното публично предлагане.

В началото на септември Сам Алтман заяви на среща със служителите на OpenAI, че компанията е готова да забави темповете на разработване на своите най-напреднали системи с изкуствен интелект. Според Bloomberg Алтман е изразил надежда, че и други компании в областта на ИИ ще последват примера на OpenAI.

Няколко дни след изявлението на Алтман ръководителят на Anthropic, разработчика на езиковия модел Claude, Дарио Амодей също заяви, че е необходимо спешно да се забавят темповете на развитие на изкуствения интелект. Според публикации Anthropic също се подготвя за излизане на борсата. По данни на Reuters IPO-то се планира за средата на октомври.