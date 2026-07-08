Meta разреши на ИИ да взема снимки от Instagram

Компанията Meta разреши използването на снимки от публични профили в притежавания от нея Instagram за генериране на изображения с изкуствен интелект.

Тази възможност е предвидена в новата услуга на компанията за генериране и редактиране на изображения – Muse Image, представена на 7 юли. Генераторът използва изкуствен интелект, за да създава изображения по текстово описание и да редактира готови снимки.

Според Wired и Gizmodo новата услуга позволява при генерирането на изображения да се използват снимки на потребители с публични профили в Instagram.

Потребителят може да бъде отбелязан (tag) в заявката, след което Meta AI използва снимките от неговия профил за генериране на изображения, включително такива, съдържащи лицето му. При това авторът на оригиналните снимки дори няма да бъде уведомен, че са създадени подобни изображения.

Журналист от Gizmodo например е успял без ничие разрешение да създаде AI изображения със свои приятели и дори с главния изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг.

При профилите, които са публични, използването на снимките за генериране на изображения е активирано по подразбиране. За да забрани това, потребителят трябва сам да промени настройките си.

От Meta настояват, че в Muse Image са „вградени защитни механизми“, които не позволяват създаването на изображения, нарушаващи правилата на компанията.