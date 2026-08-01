Google махна генератор с ИИ заради фалшиви сателитни снимки

Технологичният гигант Google премахна новия си генератор на изображения в Google Earth само ден след стартирането му, тъй като потребителите бързо са започнали да създават фалшиви изображения на ядрени съоръжения, последици от експлозии, бежански лагери и други събития, които всъщност никога не са се случили.

Re: our statement on Image Generation in Google Earth:

“We know that people uniquely trust Google Earth for a reliable view of the world. We’ve seen geospatial professionals using this feature for a range of useful purposes, however we’ve also seen people sharing screenshots of… — News from Google (@NewsFromGoogle) 31 юли 2026 г.

Функцията за създаване на изображение беше пусната в четвъртък, 30 юли, в уеб версията на Google Earth. Тя беше достъпна за потребители по целия свят. Потребителите можеха да изберат всяко място на картата и да използват текст, за да опишат какво трябва да се добави или промени. Чрез модела Nano Banana 2 се създават фотореалистични изображения въз основа на истински сателитни, въздушни и 3D данни от Google. Компанията искаше инструментът да се използва за показване на историческия облик на градовете, визуализиране на архитектурни проекти или устройствени разработки. След стартирането си, специалистът по дигитална криминалистика Хенк ван Ес успя да създаде изображения на бежански лагер близо до границата между САЩ и Мексико, ядрен обект в Иран, смъртоносна авария в Амстердам и болница и кратер от експлозия в ивицата Газа. Системата не отхвърли нито една от заявките.

Представители на проекта GeoConfirmed, който идентифицира местата на заснемане и проверява снимки и видеоклипове от конфликтни зони, разкритикува Google и съобщи, че потребителите са започнали да добавят военни позиции, да отбелязват сгради като училища и да експериментират с манипулиране на данни. "Сателитните изображения отдавна служат като жизненоважен ориентир в борбата с дезинформацията и проверката на твърдения, а Google Earth е ключов инструмент в това усилие. Дълбоко сме обезпокоени, тъй като хората вече използват новия уеб инструмент на Google Earth, за да създават военни позиции, да етикетират сгради като училища и да експериментират с манипулиране на информационната среда. Потребителите вече могат ефективно да изфабрикуват или променят изображения, които се базират на сателитни изображения, за да подкрепят фалшиви твърдения. Основното и може би единствено практическо приложение на този инструмент изглежда е създаването и разпространението на невярна информация и дезинформация. Потребителите могат да изфабрикуват сцени или обекти, които не съществуват, или да променят реални места, за да създадат фалшива реалност, и след това да разпространяват тези материали онлайн, представяйки ги за автентични", казват участниците в проекта.

Първоначално Google твърдеше, че всички генерирани изображения съдържат цифров воден знак SynthID, който може да се открие чрез Gemini или Google Lens. Ван Ес обаче демонстрира, че след запис на екрана тази проверка може да не работи: "Водният знак принадлежи на Google, приложението, което го чете, принадлежи на Google, и търсачката, която го чете, също принадлежи на Google. Всеки път към решаването на проблема води обратно към компанията, която го е създала. Разбирам, че Google има продукти за верификации от Google, но планетата Земя е по-голяма от Google“, пише ван Ес в платформата Х.