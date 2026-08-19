Китайска компания направи космическа ракета за многократна употреба

Китайската стартъп компания LandSpace приземи тази сутрин успешно първата степен на своята ракета „Чжуцюе-3“ (Zhuque-3). Така тя стана превърнала в частна компания от Китай, приземила успешно ускорител от орбитален клас. Това намалява чувствително изоставането на Китай спрямо САЩ в областта на технологиите за ракети за многократна употреба.

ZhuQue-3 first landing LandSpace’s second ZhuQue-3 launch vehicle (朱雀三号遥二, ZQ-3 Y2) launched the Honghu-03 satellite (鸿鹄03星) from the “Dongfeng Commercial Space Innovation Experime... ZhuQue-3 first landing LandSpace’s second ZhuQue-3 launch vehicle (朱雀三号遥二, ZQ-3 Y2) launched the Honghu-03 satellite (鸿鹄03星) from the “Dongfeng Commercial Space Innovation Experime...

С успешното изстрелване и връщане на Земята, LandSpace се присъединява към SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос, които дсега бяха единствените частни компании в света, разработили космически летателни апарати, успели да приземят голям ускорител на ракета, летяла в Космоса, с цел многократна употреба.

Днешният опит бе втори на LandSpace да приземи оборудваната с двигатели първа степен на „Чжуцюе-3“ - ракета от стомана, която е представяна като китайския отговор на американската Falcon 9 на SpaceX.