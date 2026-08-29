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Тръмп откри Космическа академия

Днес, 08:13

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за създаването на Космическа академия на САЩ – нова институция, създадена по модела на „Уест Пойнт“ и други водещи американски военни академии.

Тръмп обяви старта на академията по време на посещение в космическия център „Джонсън“ на НАСА в Хюстън, където удостои екипажа на „Артемис II“ с Космическия медал за храброст на Конгреса.

Тръмп заяви, че академията ще помогне за обучението на военнослужещите, инженерите и цивилните оператори, необходими за Космическите сили на САЩ и търговската космическа индустрия, както и за разширяването на амбициите на Вашингтон на Луната и отвъд нея.

„Една нация не може да бъде първа на Земята, ако ще бъде втора в космоса. Това просто няма да се случи. Просто не работи така“, добави Тръмп.
Тръмп каза също, че НАСА е започнала работа по това, което той нарече ”първия ядрен междупланетен космически кораб“, който според него се очаква да бъде изстрелян на мисия до Марс през 2028 г.

Той заяви, че апаратът може да бъде първият от по-голям американски флот, предназначен да направи космическите пътувания по-рутинни.

В Русия и Китай има космически академии, но основната разлика е, че обявената от САЩ Космическа академия е опит да се обедини обучението за военния сектор (Space Force), цивилния сектор (NASA) и комерсиалната космическа индустрия под един покрив. В Русия и Китай военните космически академии са строго отделени от цивилните космически агенции (Роскосмос и CNSA).

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Ключови думи:

Космическа академия, НАСА

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