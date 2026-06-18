Шефът на "Амазон" не вярва, че ИИ ще замени хората

Изкуственият интелект ще създаде повече работни места за хората и няма да ги замени, казва основателят на "Амазон" Джеф Безос по време на най-голямото технологично изложение в Европа VivaTech Paris, цитиран от Би Би Си.

Това противоречи на някои други технологични и политически фигури, сред които бившият британски премиер Риши Сунак, сега е съветник на "Майкрософт" и компанията за изкуствен интелект "Антропик", който наскоро заяви, че изкуственият интелект оказва влияние върху перспективите за работа на младите хора. Безос обаче обрисува оптимистична картина на бъдещата роля на изкуствения интелект в обществото, като заяви, че хората са ограничени не от липсата на амбиция, а от бариери, които технологиите могат да премахнат.

Милиардерът предприемач разказа и за новото си начинание за изкуствен интелект "Прометей", което е фокусирано върху ускоряването на физическото производство - сектор, който става все по-автоматизиран. Според Безос изкуственият интелект може да има трансформативен потенциал, ако бъде развит правилно, а работниците биха могли да се възползват от повишаването на производителността му.

Конгресът на профсъюзите в Обединеното кралство предупреди, че технологията с изкуствен интелект може да повтори "катастрофата на деиндустриализацията", тъй като акционерите стават по-богати, докато работните места "деградират или се изместват".

Постоянна база на Луната

Безос също така използва участието си в най-голямото технологичното изложение, за да очертае дългосрочната си визия за изследване на космоса. Той описа космоса като "ограничен от предлагането, а не от търсенето", а достъпът до космоса остава най-голямата пречка за бъдещото развитие.

По думите му, Луната предлага естествена отправна точка за разширяването на човечеството отвъд Земята поради близостта и ресурсите си. "Отиваме на Луната, за да останем, не само да я посетим", каза Безос пред публиката, добавяйки, че технологии като електролизата евентуално биха могли да позволят лунните ресурси да се използват за зареждане на ракети и поддържане на постоянно присъствие отвъд Земята.

Дискусията се насочи и към друго начинание на Безос, компанията за космически пътувания "Блу Ориджин". Компанията претърпя неуспех, след като безпилотната ракета "Ню Глен" експлодира по време на наземно изпитание от Кейп Канаверал във Флорида през май. "Това беше удар под кръста за целия екип, но въпреки това извадихме истински късмет", каза той.

Безос отбеляза, че няколко критични части от инфраструктурата за изстрелване са оцелели след инцидента, включително горивни системи, чиято подмяна би отнела значително повече време. На същата сцена с Безос, главният изпълнителен директор на "Блу Ориджин" Дейв Лимп заяви, че реконструкционните работи на площадката за изстрелване вече са в ход и компанията очаква изстрелванията да се възобновят преди края на годината.