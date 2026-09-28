Lufthansa покрива самолетите с акулова кожа

Lufthansa Technik получи одобрение от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) да облепи с разработената от нея бионична обвивка AeroSHARK пътнически самолет Airbus A330-300 на авиокомпанията Discover Airlines, така че той да може да лети толкова ефективно във въздуха, колкото акулата плува във водата.

Подобряването на аеродинамичното съпротивление е една от най-важните цели на въздухоплаването. А, макар че фюзелажът (корпусът) от алуминиева сплав на пътнически самолет може да изглежда неестествено гладък на допир, той е изненадващо грапав на микроскопично ниво. Затова тънък слой въздух прилепва към корпуса, докато самолетът лети със скорост от близо 900 км/ч. Все пак между метала и този слой въздух съществува нищожна междина с дебелина около един милиметър. Наричана вискозен подслой, тя представлява хаотичен рой от вихри и като цяло разбъркан въздушен поток.

Резултатът от този тънък слой турбулентност е съпротивлението от повърхностно триене. То съставлява около 50% от общото аеродинамично съпротивление. И ако тази турбулентност може да бъде намалена, ефективността би могло значително да се увеличи.

Точно тук се намесват акулите, които, също като самолетите, нямат съвсем гладка обвивка на тялото. Люспестата им кожа е изключително грапава. Тези малки, подобни на зъби люспи са онова, което ихтиолозите наричат дермални дентикули. Разположени по цялата дължина на тялото, тези дентикули вършат нещо доста хитро. Когато водата обтича акулата, се образуват микровихри – точно както въздушните върху повърхността на самолета. При акулата обаче дентикулите държат вихрите далеч от кожата. Това подтиска турбулентността, така че хищникът може да плува бързо и плавно.

AeroSHARK постига подобен ефект, като подражава на природния дизайн. Това всъщност е изкуствен полимерен филм с щамповани 50-микрометрови жлебове, които възпроизвеждат геометрията, височината и разстоянието между акуловите дентикули.

Според Lufthansa Technik така се постига намаление на горивото и емисиите с 1% на полет, и до 2%, когато покритието се нанесе и върху крилата и опашнката. Одобрението от EASA не е първият случай, в който AeroSHARK се инсталира на пътнически самолети. Технологията вече е изпробвана на 22 самолета от флота от Boeing 777 на самия германски национален авиопревозвач Lufthansa, като, според данните, е спестявала до 19 тона гориво на ден.

Настоящото развитие обаче отбелязва момента, в който технологията вече може да се прилага върху изцяло ново семейство самолети и подсказва за по-голяма роля за повърхностите с дентикули в бъдеще.

„AeroSHARK е отличен пример за това как иновациите от Lufthansa Group могат да направят конкретен принос за по-висока ефективност и по-ниски емисии - каза Грация Витадини, главен технически директор на Lufthansa Group. - Със сертифицирането за Airbus A330 ние оползотворяваме потенциала на още една значителна част от глобалния флот за дълги разстояния. Иновационният алианс между Lufthansa Technik, Discover Airlines и Mastercard показва за пореден път как силните партньори могат да тласкат прогреса напред заедно.“