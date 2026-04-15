Нова стачка на "Луфтханза" отмени полетите до и от София

По 12 полета - 6 излитащи и 6 кацащи, на германския авиопревозвач „Луфтханза“ (Lufthansa) от и до софийското летище „Васил Левски“ са отменени днес и утре заради стачка на кабинния персонал, съобщи БТА.

Синдикатът УФО (UFO) отново призова стюардите и стюардесите на „Луфтханза“ и „Ситилайн“ (Cityline) да прекратят работа днес и утре. Стачката започна в 00:01 часа днес и по план ще продължи до малко преди полунощ утре. Ръководителят на УФО Йоахим Васкес Бюргер заяви, че няма по-подходящ момент от планираната церемония по повод 100-годишнината от първия полет на "Луфтханза", на която се очаква да присъства канцлерът Фридрих Мерц. Това, според него, е възможност да се покаже при какви условия работят служителите и как се отразяват решенията на ръководството върху персонала.

В края на миналата седмица ПАК бяха отменени множество полети заради стачка на кабинния персонал, а в началото на тази стачка на пилотите също доведе до сериозни нарушения, като отново всички полети до и от София бяха отменени.

Все още няма официална реакция от „Луфтханза“ за новите стачни действия. При предишните от компанията съобщиха, че работят „с пълна сила, за да сведат до минимум последствията за пътниците“ и да осигурят изпълнението на възможно най-много полети чрез други авиокомпании от групата и партньорски превозвачи.

По официални данни, въведено е специално разписание и около 1/3 от късите и около половината от дългите полети се изпълняват по график. При дъщерната компания „Юроуингс“ (Eurowings), където пилотският синдикат „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) също обяви стачка, делът на изпълняваните полети е около 60%.

Синдикатите настояват за подобряване на пенсионното осигуряване и критикува липсата на готовност за диалог от страна на ръководството. От компанията определиха исканията като „абсурдни и неизпълними“, като посочиха, че те предвиждат значително подобряване на вече съществуващите условия.

УФО и пилотската организация „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) вече организираха стачка в средата на февруари, която предизвика масови отменени полети. В средата на март пилотите предприеха двудневна стачка.