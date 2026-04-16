Пилотската стачка на Lufthansa ще продължи днес и утре

Отново са отменени стотици полети, включително от и за София

16 Апр. 2026
Стачката на пилотите и кабинния състав на германския авиопревозвач Lufthansa продължава днес и утре, съобщи БНР. Отменени са отново стотици полети, включително и тези от и за София към Франкфурт и Мюнхен.

Днес е четвърти пореден ден на стачки, които причиняват сериозни затруднения за пътниците.

Засегнати са основните летища Франкфурт на Майн и Мюнхен, както и полетите на дъщерната компания Cityline. Само на летището във Франкфурт тази седмица Lufthansa ще трябва да отмени до 3000 полета. За днешния ден операторът Fraport отчита 656 отменени полета от общо 1313 планирани излитания и кацания.

Пилотският синдикат планира да разшири стачката и към дъщерната компания Eurowings, където спорът е свързан с пенсионните условия на пилотите.

Въпреки това авиокомпанията успява да изпълни над 70% от полетите си.

Опитите за помирение между страните засега са неуспешни. Ръководството на Lufthansa и синдикатите не успяха да се договорят по обхвата на спорните въпроси.

