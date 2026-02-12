"Луфтханза" анулира близо 800 полета заради пилотска стачка

БГНЕС/ЕПА Очаква се утре положението с полетите на "Луфтханза" да се нормализира.

Стотици полети на Lufthansa се оказаха отменени в четвъртък заради стачки на пилотите и стюардите.

Най-голямата германска авиокомпанията съобщи, че към 800 полета няма да се състоят, което ще засегне около 100 000 пасажери. Очаква се стачката да продължи до полунощ днес и в петък самолетите да се върнат към спазване на разписанията.

Само по летищата в Германия общо над 460 полета с близо 70 000 пътници ще бъдат засегнати от анулирането. Силно засегнати са аерогарите във Франкфурт, Мюнхен, Хамбург, Бремен, Щутгарт, Кьолн, Дюселдорф, Берлин, Хановер.

От авиопревозвача съобщиха, че се опитват да пренасочат част от пасажерите си към други партньорски компании.

"Ако полетът им е отменен, пътниците могат да резервират място на друг, който не е засегнат от стачката, и няма да бъдат таксувани. Вътрешните полети в Германия пък ще бъдат заменяни с билети за влакове", съобщи Дойче Веле.

Стачката на пилотите и на кабинните състави е точно в деня, в който в Берлин започва големият филмов фестивал Берлинале, а в петък висши военни се събират на Мюнхенската конференция по сигурност.

Освен пилотите на "Луфтханза” стачкуват и работниците в "Луфтханза Карго”. Кабинните екипажи, които са инициатори на протеста, са против закриването и на дъщерната на "Луфтханза” авиолиния CityLine.

Компаниите Eurowings и Discover обаче няма да стачкуват.