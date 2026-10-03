Бъг в навигацията спря сертификата на най-големия Boeing 737

Нов софтуерен дефект в пилотската кабина на пътническия Boeing 737 MAX 10 постави американския авиационен гигант под напрежение. Още в понеделник бе съобщено, че е възникнал бъг, който може да изключи автоматичното насочване при промяна на захода за кацане, а снощи бе съобщено, че сертифицирането на самолета е замразено.

Проблемът бе оценен от Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ като "управляем", тъй като пилотите запазват пълен контрол над машината. Но въвеждането в експлоатация на най-големия вариант от серията 737 MAX (първите три са със сигнатури 7, 8 и 9) е официално спряно до пълното отстраняване на бъга.

„След задълбочен преглед комисия от експерти по безопасност към FAA установи в петък, че софтуерният проблем в полетните компютри на някои самолети Boeing 737 MAX не представлява риск за безопасността“, заяви агенцията в изявление, като добави, че изказва това становище „тъй като пилотите запазват пълен контрол върху самолета, а индикациите към летателния екипаж са ясни и недвусмислени“.

„Както при всяка подобна ситуация, FAA ще обмисли съответните действия, ако получи нова информация по въпроса“, завършва съобщението.

Компанията "Боинг" сега трябва да изпрати бюлетин до авиокомпаниите с подробности за проблема и инструкции към служителите как да разпознаят и да реагират на ситуацията, ако тя възникне.

„Ще продължим да следваме насоките на FAA, докато нашите инженери работят по следващата актуализация на софтуера“, казват от самолетостроителния гигант. Още преди няколко дни оттам съобщиха, че са „информирали всички оператори на 737 за софтуерен проблем, при който пилотите може да нямат достъп до автоматизираната система за насочване на полета при специфичен сценарий за кацане“.

Снощи от "Боинг" добавиха, че работят по оформянето на официална процедура с авиокомпаниите, която да позволи на пилотите да възстановяват автоматичното насочване на полета, в случай че дефектът се появи.

Въпреки уж положителното становище на FAA обаче, нито регулаторът, нито самолетостроителната компания съобщиха дали процесът по сертифициране на 737 MAX 10 ще бъде размразен. Този модел е последният от четирите варианта на 737 MAX, който трябва да получи сертификат от FAA, за да влезе в експлоатация.

Ръководителят на FAA Брайън Бедфорд заяви на пресконференция, че сертифицираните от агенцията до момента самолети MAX са безопасни, но че „ще забавим версията 10, докато [...] не се уверим напълно, че няма проблем“.