"Мета" иска месечен абонамент за ключови функции на умните очила

Миналия месец компанията "Мета" на Марк Зукърбърг се забърка в скандал, след като технологичното издание Wired откри, че дискретно е включила технология за разпознаване на лица в софтуера на своята линия умни очила.

Очилата, оборудвани с камера, позволяват на потребителите тайно да записват непознати, често без тяхното съгласие, което пък спечели на очилата пренебрежителния прякор "очила за перверзници". Сега, в допълнение към вече високата си цена, очилата с изкуствен интелект на "Мета" ще се оскъпят допълнително, благодарение на абонамент от 19,99 долара на месец, който да премахне лимита върху скоростта на някои функции на очилата, пише The Verge.

Абонаментът за Meta One Premium ще бъде задължителен за всеки, който се опитва да извлече максимума от скъпите си очила. Въпреки че компанията настоява, че собствениците технически не е нужно да плащат 20 долара на месец, дори премиум абонатите ще бъдат блокирани след използване на 15 часа от функцията "фокус върху разговора", която усилва гласовете на хората, с които се води разговор. Без абонамент, собствениците могат да използват функцията само до три часа на месец.

The Verge обаче отбелязва, че "фокус върху разговора" не изисква интернет връзка, за да функционира, което означава, че всъщност не е необходимо да се свързва с отдалечен сървър, за да се обработват данни, което пък евентуално може да се използва като оправдание за поскъпването. С други думи "Мета" изстисква пари от своите потребители, като произволно им таксува повече за устройство, което вече са закупили, пише онлайн изданието Futurism.