Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 3 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Детройт Ред Уингс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Барселона"

Макс спорт 4

05:35 Moto GP: ГП на Индонезия, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Индонезия, тренировка
22:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Хетафе"

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", II ден
20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Апоел" (Тел Авив)

Диема спорт 3

10:10 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първа тренировка
12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, първа тренировка
14:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, квалификация
16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, втора тренировка
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Нюрнберг" 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Кьолн"

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, IV етап

Евроспорт 1

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Мюнстерланд
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Локомотив" (Пловдив)
19:45 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Локомотив 1929" (София)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Бирмингам"

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 53 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 60 кг

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Падерборн"
21:45 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Лориен"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Сасуоло"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Фулъм"

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, II ден

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар