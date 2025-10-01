Спортът по телевизията - 3 октомври

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Детройт Ред Уингс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Барселона"
Макс спорт 4
05:35 Moto GP: ГП на Индонезия, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Индонезия, тренировка
22:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Хетафе"
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", II ден
20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Апоел" (Тел Авив)
Диема спорт 3
10:10 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първа тренировка
12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, първа тренировка
14:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, квалификация
16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, втора тренировка
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Нюрнберг"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Кьолн"
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, IV етап
Евроспорт 1
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Мюнстерланд
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Локомотив" (Пловдив)
19:45 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Локомотив 1929" (София)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Бирмингам"
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 53 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 60 кг
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Падерборн"
21:45 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Лориен"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Сасуоло"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Фулъм"
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, II ден