Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 14 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Едмънтън Ойлърс"
13:30 Футбол: Серия А, "Милан" - "Сасуоло"
16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Ювентус"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Ройвал - Манел Кап
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)
16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Верона"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"
23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Рамс" - "Детройт Лайънс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, II манш

Евроспорт 2

10:40 Ски бягане (мъже): СК в Давос, 10 км
12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 4х7,5 км щафета
14:30 Колокрос (жени): СК в Намур
16:00 Колокрос (мъже): СК в Намур
20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", III ден

БНТ 3

11:30 Лека атлетика: ЕП по крос кънтри в Лагоа
15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Миньор" (Перник)

Евроспорт 1

11:30 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, супер Г
15:00 Ски бягане (жени): СК в Давос, 10 км
15:45 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 10 км преследване
16:30 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца

Макс спорт 1

11:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", IV ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алианц" (Милано)
21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, финал, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Просеко Док Имоко" (Конеляно)

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Леида"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити"
18:00 Футбол: Суперлига, "Атромитос" - ПАОК
20:00 Футбол: Суперлига, "Арис" - "Олимпиакос"

Диема спорт

13:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
16:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Барселона"
22:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Шарлът Хорнетс"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Ховентут"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Нюкасъл"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Лийдс"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04"-  "Нюрнберг"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Борусия" (Дортмунд)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Майнц 05"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Щутгарт"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Виляреал"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

15:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Фейенорд"
17:30 Футбол: Купа на лигата на Шотландия, финал, "Сейнт Мирън" - "Селтик"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?