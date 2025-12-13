Спортът по телевизията - 14 декември

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Едмънтън Ойлърс"

13:30 Футбол: Серия А, "Милан" - "Сасуоло"

16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Наполи"

19:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Интер"

21:45 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Ювентус"

00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Ройвал - Манел Кап

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)

16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Верона"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"

23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Рамс" - "Детройт Лайънс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, I манш

14:00 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, слалом, II манш

Евроспорт 2

10:40 Ски бягане (мъже): СК в Давос, 10 км

12:45 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 4х7,5 км щафета

14:30 Колокрос (жени): СК в Намур

16:00 Колокрос (мъже): СК в Намур

20:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", III ден

БНТ 3

11:30 Лека атлетика: ЕП по крос кънтри в Лагоа

15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Миньор" (Перник)

Евроспорт 1

11:30 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, супер Г

15:00 Ски бягане (жени): СК в Давос, 10 км

15:45 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 10 км преследване

16:30 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца

Макс спорт 1

11:30 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", IV ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алианц" (Милано)

21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, финал, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Просеко Док Имоко" (Конеляно)

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Леида"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити"

18:00 Футбол: Суперлига, "Атромитос" - ПАОК

20:00 Футбол: Суперлига, "Арис" - "Олимпиакос"

Диема спорт

13:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Добруджа" - "Ботев" (Враца)

16:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Барселона"

22:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Шарлът Хорнетс"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Ховентут"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Нюкасъл"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Лийдс"

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04"- "Нюрнберг"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Борусия" (Дортмунд)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Майнц 05"

20:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Щутгарт"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Овиедо"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Атлетик" (Билбао)

19:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Виляреал"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

15:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Фейенорд"

17:30 Футбол: Купа на лигата на Шотландия, финал, "Сейнт Мирън" - "Селтик"