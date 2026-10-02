Три отрязани глави

Вървях си вчера по Руския проспект в Москва, покрай Гарата с краве масло и реших да мина през гаровата кръчма за чаша кафе русиано.*

Пред мен стоеше неголяма опашка: мъж, жена, още един мъж, след него пак жена, пак мъж, нещастна бедна бабичка и двама нагли младежи.

Дойде редът на бабичката и слугата ласкаво я попита:

- Какво ще желаете, мила бабичко?

А тя му отвърна:

- Аз съм нещастна и бедна руска бабичка, дайте ми, моля, чаша гореща вода.

А слугата ѝ рече:

- Не се безпокойте, бабичко, седнете, изчакайте за минутка.

Тя седна на масичката.

След известно време слугата донесе изписан поднос и го сервира на бабичката. А на подноса: горещо ароматно шчи, руска салата, сельодка в шуба, винегрет, котлет с краве масло, блини с червен хайвер и чашка ледена водка, да си сгрее душицата бабичката.

Всички в кръчмата ахнаха, заплакаха от радост, избухнаха в аплодисменти - гледай, значи, как добродетелно се отнасят в Русия с възрастните хора.

Но не щеш ли, двамата младежи с нагъл вид, започнаха да се възмущават с ярко изразен бандеровски акцент:

- Защо обслужвате тази дърта клошарка, а не нас?!

На което слугата им отговори:

- Пфу на вас, опозиция с опозиция.

Младежите поискаха да дойде управителя. Тогава излезе гостилничарят - собственикът на кръчмата, и също рече:

- Пфу на вас, хулигани с хулигани!

Тая измет, вместо да се пръждоса, извадиха пистолети. Но гостилничарят по-бързо от тях извади сабя и с един рязък удар им отсече главите. За съжаление заедно с техните глави резна и моята. Тя падна на пода, търкулна се и написа този правдив разказ.

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* Цялото въвеждащо изречение е построено на аналогии с "патриотичните" преименувания в РФ. Реална новина от септември 2026 е, че в менюто на ресторанта на Държавната дума са премахнали "Котлет по киевски" и са го заменили с "Котлет с краве масло". Така Киевската гара в разказа става Гара с краве масло, Киевският булевард, който води до гарата, става Руски проспект, а кафе американо - кафе русиано.