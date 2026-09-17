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Груби щрихи

Престъпник на смъртния си одър завеща: Бъдете опрятни, колеги - и ще видим небето в елмази

Днес, 00:10
Ако в Първо действие на стената виси пушка, още във Второ действие трябва да има помилване, за да може до края на пиесата да се продадат няколко тона.
Ако в Първо действие на стената виси пушка, още във Второ действие трябва да има помилване, за да може до края на пиесата да се продадат няколко тона.

ЕДИН ЗАВЕТ
Ветеранът на организираната престъпност П.Е. (98) вече наистина легна на смъртен одър и като усети, че наближава краят му, повика най-близките си съратници. 
Те наобиколиха печалното ложе и с наведени глави зачакаха завета на умирающия - знаеха, че според традиционните ценности той трябва да даде последно напътствие и вразумление на близките си. Те се чудеха - дали ще им покаже номера със снопа пръчки, или нещо съвсем ново в жанра... 
Умиращият заговори с тих, но твърд глас:
- Скъпи мои, на прага на гроба искам да ви кажа нещо много важно. У човека всичко трябва да е прекрасно и опрятно: и дрехите, и мускулите, и силиконката, и цветът на автомобила да е в тон с обувките!  
От близките на умиращия се изтръгна звук на одобрение и почитание. 
- Не искам да сте като ченгета-шкембелии, дето не могат да извършат едно коремно и да преодолеят 800 метра за 4 минути. Не е въпросът да избягате от преследването на дебелак с подагра, въпросът е, че ние имаме чест и достойнство. Ние не сме заплатаджии като шишковците в МВР. Те са презрени твари и чакат на държавата да ги хрантути, а ние изкарваме приходите си с честен и опасен труд във враждебна среда и с несигурни доходи. Затова никога не трябва да се отпускаме физически, ментално, както е гракнал Гарванът: nevermore! Поддържайте правилен хранителен режим, пийте много течности, грижете се и обръщайте внимание на близките си, винаги тренирайте редовно, независимо от интензитета на престъпната дейност. И макар да презираме жалките заплатаджии, вие все пак бъдете опрятни и в отношенията си с властта. Коректност и почтеност с отговорните фактори, а помилванията сами ще си дойдат. Затова бъдете стройни и корави като Радев, а не тулупи непомилвани и свине в тръстика. 
- Така е, вярно е, тъй трябва - понесе се шепот около одъра. 
Умирающият достигна кулминацията на предсмъртната си реч:
- А когато ни помилват, ще си отдъхнем. И ще чуем ангелите, и ще видим небето в елмази, ще видим как всичкото зло на Земята и всички наши страдания ще потънат в милосърдие. 
Коравите мъже оставиха сълзите им да валят като градушка. 
А старият П.Е. в пълно съзнание и с грейнало лице промълви последните си думи на църковно-славянски: 
- В руце Твои дух мой предаю, Господи. Помилуй мя! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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