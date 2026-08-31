Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Груби щрихи

На една жена мъжът ѝ отиде на СВО

31 Авг. 2026
Автошарж на автора. Игор Поночевни е рускоезичен писател и художник сатирик, иноагент от 2024, релокант от 2015.
Автошарж на автора. Игор Поночевни е рускоезичен писател и художник сатирик, иноагент от 2024, релокант от 2015.

На една жена мъжът ѝ отиде на СВО. Вече може да се казва нормално "на война", но жената по навик си мислеше в старите задължителни понятия. И мъжът пропадна там в неизвестност. А като няма труп, няма и гробни. Щом няма труп - нито копейка обезщетение за жената, поради което тя много силно се опечали. 
"Ама как така? - мислеше жената. - Защо, мизернико, се помъкна там, защо? Пари ли нямаше?"
А после си каза: ябе я ДГД! 
Отиде жената до магазина, купи три бутилки вино и семки за чоплене. Три бутилки - като Тримата богатири. Или като главите на ламята.
Пие значи и зяпа телевизора. Дават предаването "В света на животните". Разказват за косатките и белите мечки* - как живеят, с кого дружат, кого ядат и с какви чалъми се чифтосват. 
Жената въздъхна. 
И така стана ясно за жената, че косатките са умни животинки, социални. Живеят семейно. Грижат се за потомството си. Ловуват заедно. И въобще, гласът на диктора беше задушевен, проникновен, такъв мъж ми трябва - помисли си жената. Той сега щеше да ме прегърне...
А бялата мечка е най-големият наземен хищник в Арктика, другари слушатели. Но срещу стадо косатки и този хищник няма шанс - тъжно произнесе водещият. 
Така да се каже, се ля ви. Така стоят нещата, жено, няма друг начин. 
Първата бутилка вино свърши, жената отвори втората. Господ превръщал сълзите във вино. А тя, жената - наопаки.
Косатката в телевизора игриво плясна с опашка и дръпна от леда заплесналия се мечо. "Така му се пада" - помисли си озлобена от незнайно какво жената. 
Нещастният мечок се гърчеше във водата, както покойният ѝ мъж в леглото, царство му небесно, когато се случеше да помачкат чаршафите. 
"Мършо, къде на майна си Райна се запиля?" 
Така е устроена природата в същността си, разбери, тъпачке: силният изяжда слабия - строго ѝ съобщи телевизорът със зловещ електрически блясък в очите. Това трябва да го осъзнаеш, глупендерице такава, за да разбереш света, в който живеем. Ферщейн? 
Жената кимна на отражението си в телевизора, пийна вино и се замисли. 
- А кои сме ние в такъв случай? - попита тя проблясъците на малкия екран. 
Телевизорът не отговори. Косатката в туй време откъсна крака на белия мечок. 
"Защо вместо тия кървища не послушам лекция по средовековна музика?" - възкликна мислено жената. Но тутакси забрави тая непотребна мисъл. 
Телевизорът продължи да дудне от амвона своето Електрическо Евангелие. 
Правилно ли разбирам, попита жената празното пространство, отваряйки последната, трета, съдбовна бутилка. 
- Труп няма. Мъжът ми не е умрял. Пари значи не се полагат? Нещо май не излиза сметката? 
Телевизорът почна да обяснява, че напротив, съвсем правилно е разбрала. И че той обаче е стар човек, и че постоянно му пишат в Телеграм - най-разтакованата социална мрежа, където постоянно някакви женки му пишат на американо-китайски и му предлагат да се потаковат. А той вече не иска да се такова, защото е стар човек. На него му дай да си копа градинката и да гледа кореноплоди с лапад. 
Но за да му повярва жената, той, телевизорът, специално за нея ще извика един магьосник, волшебник, хиромант - и той всичко ще ѝ познае, на всички въпроси ще отговори. И това не е спам. Но тя има право да зададе само един въпрос. Един въпрос онлайн за цялото Човечество. Жената трябва да направи маскимално рационален избор. Разбираш ли, жено?
Жената преглътна и кимна. Макар че вино не остана нито капка, тя си оставаше трезва като бутилирано стъкло. Тя съжали, че не купи руска салата и се приготви да води битката за своето бъдеще. И за бъдещето на неродените си деца. 
Телефонът звъни. Нищо не се случва. Звуков сигнал. Цялото студио е притихнало. Камерата бавно се приближава. Едър план. 
- И така, да чуем въпроса! - каза гласът, като само от тембъра му жената затрепери като знаме на вятъра. Усети приятна топлина по вътрешната страна на бедрото. 
"Май се напиках" - помисли с недоумение жената. 
- Да чуем вашия въпрос! - нетърпеливо повтори Мирозданието. 
Жената дълго мисли, така че водещите почнаха да я подканят и тя най-сетне попита:
- Кажете, моля, Исус Христос пушил ли е марихуана?
Дочу се грохот като при Сътворението на света. 
"Би му мамата - помисли жената, заспивайки, - напиках се като пикла и паднах от леглото, а вече съм на 19". 
_________
* "Мечки и косатки" - референция към резонансно изказване на Путин от миналата седмица. Президентът на РФ заяви, че на децата в училище трябва да се обяснява как косатките нападат на стада бялата мечка и я разкъсват, "за да разбере младото поколение защо трябва да водим СВО". Загадъчното изказване бе много коментирано, тъй като е биологически и политически озадачаващо - в природата описаната ситуация се развива изключително рядко, а бялата мечка е руски национален символ и емблема на управляващата партия "Единна Русия".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Игор Поночевни, превод

Още новини по темата

Малко хора знаят за секретната биолаборатория в мазето на Кремъл
24 Авг. 2026

Пресичане на руската граница - Кафка и Хармс пушат нервно в кьошето
19 Авг. 2026

Бърз преглед на близкото бъдеще
07 Юли 2026

Кратък курс по руска история
30 Юни 2026

Кой дърпа шнура на камбаната?
20 Юни 2026

Защо някои народи се мръщят на пушкинските паметници
12 Юни 2026

Сатанински строфи: Намислиха разбойници фуражката на Хитлер да крадат
20 Май 2026

Умря Путин и се нареди на опашка за ада
27 Апр. 2026

Малко хора знаят, че във ФСБ се влиза по рождение
03 Апр. 2026

Как Обама превърна Путин в салам и какво се случи след това
10 Март 2026

Шуба от Шинела на Гогол
02 Февр. 2026

Видя България и се отказа от руснящината си
24 Яну. 2026

Неправилен сън, в неизвестна посока
08 Яну. 2026

Един руснак в Ню Йорк (План за роман)
28 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ