Истерия, дийпфейк и сълзи съпътстват кампанията на Виктор Орбан

Месец преди изборите в Унгария на 12 април драматично видео на унгарския премиер Виктор Орбан обиколи социалните мрежи и изуми не само унгарците. На кадрите се вижда как в телефонен разговор проруският премиер през сълзи обяснява на майка си, че цялото семейство е заплашвано от Украйна.

"Вероятно ще видите по новините, че украинците ни заплашват. Не само мен, но и вас. Децата и внуците. Обаждам се само, за да не се плашите. Ако нещо се случи или видите нещо, уведомете ме. Мисля, че това трябва да се вземе насериозно, но да не се паникьосваме", казва унгарският премиер с разтреперан глас. "Не се тревожи! Знаеш, че мога да понеса всичко", завършва той разговорът с майка си.

Hungarian PM Viktor Orbán claims:



The Ukrainians are already threatening my family, my children, and my grandchildren.



Everyone is fine, but there are limits to everything! pic.twitter.com/qBoMOtADrp — Clash Report (@clashreport) 11 март 2026 г.

В изявление миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски действително жегна унгарския премиер. Поводът бе, че Орбан заяви, че страната му ще блокира приемането на нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия, както и отпускането на заем от 90 милиарда евро за репарации от ЕС на Украйна, докато не се възобнови експлоатацията на нефтопровода "Дружба". "Надяваме се, че в Европейския съюз никой няма да блокира 90-те милиарда евро – или първия им транш – и че украинските войници ще имат оръжия. В противен случай ще дадем телефонния номер на този човек на нашите въоръжени сили, на нашите войници - нека му се обадят и говорят с него на родния му език", отговори украинският премиер.

Нефтопроводът "Дружба" не от вчера е централна тема в пропагандната предизборна кампания на Орбан. Доставките на петрол през тръбопровода спряха на 27 януари след руски удар с дрон, който предизвика пожар. Орбан обаче представи сателитни снимки, които, по думите му, показват, че тръбопроводът е непокътнат. Той и неговите министри обвиниха Украйна, че нарочно бавят ремонта, за да навредят на шансовете му за преизбиране, като причинят недостиг на гориво в Унгария. Анализаторът Андраш Рац от Германския съвет за външни отношения обаче твърди, че правителството на Орбан не казва цялата истина. Рац твърди, че след атаката на 27 януари е бил повреден резервоар за петрол със 75 млн. литра суров петрол. За да се запази петролът, той е бил изпомпан в тръбопровод за съхранение. Наличието на този петрол и други технически повреди, произтичащи от руската атака, пречат на възстановяването на доставките, обяснява Рац.

Появата на видеото с плачещия Орбан също така съвпада с новината, че

Кремъл е започнал информационна кампания,

за да помогне на унгарския премиер и неговата партия "Фидес" да спечелят парламентарните избори, които ще се проведат само след месец. Според "Файненшъл Таймс" с кампанията се е захванала санкционираната руска консултантска "Агенция за социален дизайн", чиято цел е да залее унгарските социални медии с послания и атаки срещу основния съперник на Орбан Петер Мадяр и неговата партия "Тиса". Кампанията представя Орбан като силен и уверен лидер с глобални съюзници, а Мадяр е марионетка на Европейския съюз.

След толкова години хибридна война е ясно, че Русия е изключително добра в създаването и разпространението на тонове изображения, звуци и видеа с изкуствен интелект или т.нар. дийпфейк. Видеата на Кремъл имат от няколко хиляди до милиони гледания и са направени така, че да приличат инфлуенсърско съдържание.

Във видео, разпространявано от партията на Орбан "Фидес", се вижда малко момиченце, което гледа през прозореца и чака баща си. "Кога ще си дойде татко, кога ще го видя?", обръща се детето към майка си. Жената отговаря, че бащата ще се прибере "скоро". В следващата сцена виждаме войник във военна униформа от Втората световна война. Пред него са коленичили четирима затворници с вързани очи. Войникът ги застрелва. Единият от тях е бащата на малкото момиче. "Засега това е само кошмар, но Брюксел се готви да го превърне в реалност", гласи слоганът на видеото. Клипът предизвика възмущение сред унгарското общество.

Подобни видеа са инструмент за всяване на паника,

че Европейският съюз ще накара Унгария да участва във войната в Украйна и че това ще стане по вина не на кой да е, а на опозиционната партия на Петер Мадяр, ако спечели изборите.

Viktor Orbán, the kleptocrat praised by Marco Rubio just days ago, is now posting AI videos depicting Hungarian children watching their fathers shot by German soldiers, under the campaign slogan 'This is just a nightmare for now, but Brussels is preparing to make it a reality.' pic.twitter.com/T6CDe7z24I — Daractenus (@Daractenus) 19 февруари 2026 г.

Видеото с детето и убития затворник стига до Унгарската асоциация за правата на децата, която се самосезира и предупреди за потенциалното психолигическо въздействие на подобни кадри върху детската психика. Във видеото не участват реални хора, но то не е по-малко вредно и стресиращо за детската психика, отколкото когато политиците се снимат с деца в името на предизборните си кампании. Самият Петер Мадяр заяви, че видеото е манипулация, докато началникът на кабинета на Орбан Гергели Гуляш отвърна, че просто показва реалността на войната.

В кампанията има и

до болка познати трикове за кражба на гласове.

В "Туитър" се появиха снимки на Орбан с човек, за когото премиерът твърди, че е независим кандидат от западния район на Унгария. Той носи същото име като опозиционния лидер Петер Мадяр. Снимките с фалшивия Петер Мадяр напомнят на историята от общинските избори в Русия от 2021 г., когато на предизборната сцена се появиха двойници на кандидата на либералната партия "Яблоко" Борис Вишневски, който се бореше за своя район в Санкт Петербург. Лъжливите двойници на Вишневски не само бяха изкопирали името, но и външния вид на истинския кандидат на "Яблоко". Ситуацията стана още по-заплетена, когато и тримата Вишневски се появиха на предизборен плакат. В България също имаше опити за отклоняване на гласове с "двойници". Затова и в Изборния кодекс изрично е записано, че на изборите не могат да се явят партии с едно и също име. Когато става дума за хора обаче, контролът е много по-труден.

Обществената медия MTVA, която е един от основните пропагандни инструменти на правителството, също се старае да всява паника. Онлайн медията "Балкан Инсайт" съобщава, че каналът М1 е стартирал ежедневното кратко предаване "Ужасите на войната", което показва предимно кадри на танкове и горящи сгради. "Разбити семейства, насилствена военна служба, бедност, безброй жертви – това е истинското лице на руско-украинската война", казва водещият с драматичен глас.

В един от епизодите унгарскоговорящи военнопленници хвалят руската армия за това, че ги пленила и по този начин е спасила живота им. Предаването показва реални кадри от войната, но и такива, манипулирани с изкуствен интелект, което размива границата между фактическото отразяване и измислицата. Някои от кадрите са взети от фалшиви профили в TikTok и страници във "Фейсбук", пише унгарската медия 444.hu.

Кампанията на Кремъл се разпротранява и извън телевизията и социалните мрежи. Унгарци сигнализират, че на всеки сто метра и на всяка автобусна спирка в Будапеща и по-големите градове има билборди и

плакати с антиукраинска и антиевропейска реторика.

Плакатите са три вида, като най-често се повтаря този, на който президентът на Украйна Володимир Зеленски е изобразен да проси пари от Европейския съюз.

🇭🇺 🇺🇦

All of Budapest is covered in Zelensky posters ahead of the Hungarian elections.

The election campaign, in which Zelensky is personally involved, has made him Hungary's main enemy. pic.twitter.com/dGgjwcyi2O — senore_amore (@SenoreAmore) 14 март 2026 г.

Засега социологическите проучвания не показват предизбирната кампания на Виктор Орбан, управлявана с помощта на Кремъл, да има особен успех. Опозицията убедително води в социологическите проучвания с над 10% и Унгария има реален шанс да се оттърве от управление, което трайно я закотви на дъното на всички европейски класации. До изборите обаче има още почти месец, през който без съмнение ще се приложат още мръсни трикове.