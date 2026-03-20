Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Виктор Орбан възмути европейските лидери заради блокирането на заема за Украйна

Това ще има дългосрочни последствия, коментира германският канцлер Фридрих Мерц

Днес, 09:44
Блокирането на големия заем за Украйна от страна на Унгария в четвъртък вечер на срещата на върха в Брюксел предизвика всеобщо възмущение сред европейските лидери. Те не успяха да убедят премиера Виктор Орбан да оттегли ветото си върху помощта за Украйна, а президентът Володимир Зеленски изрази съжаление за блокирането и несигурността около него

Припомняме, че на среща в края на 2025 г. Орбан се съгласи за отпускането на заема, но в последствие се отметна, въпреки че заедно с Чехия и Словакия, Унгария по-рано договори с Евросъюза да не плащат частта от заема, която се пада на тях. Като мотив за отказа си Орбан посочва спрените доставки по тръбопровода "Дружба".

"Това, което се случи днес в Европейския съвет, просто не може да бъде прието", заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от euobserver.com. По думите му това ще има последствия, които далеч надхвърлят рамките на въпросното еднократно събитие. "Колеги, които са членове на Европейския съвет от много по-дълго време от мен, бяха дълбоко възмутени от случилото се днес, Това е акт на сериозна нелоялност в рамките на Европейския съюз", заяви Мерц. "Никой не може да изнудва Европейския съвет или институциите на ЕСЩ", повтори и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща, според когото решението на Орбан е неприемливо.

В опит да убеди Орбан да позволи решението за Киев да бъде прието без блокиране от страна на Унгария, Мерц отбеляза, че съгласно правилата на ЕС държавите-членки могат "единодушно да се споразумеят, че определени решения могат впоследствие да бъдат вземани с квалифицирано мнозинство". Но Виктор Орбан не е бил готов на това.

"Вече трети месец най-важната финансова гаранция за сигурността на Украйна от Европа не функционира - пакетът от 90 млрд. евро за подкрепа за тази и следващата година", заяви и Зеленски пред лидерите на ЕС. "Това е от решаващо значение за нас. Това е ресурс за защита на човешки животи", каза той.

По-рано в четвъртък лидерите на ЕС се споразумяха за формулировка, с която да подкрепят разкъсваната от война страна без подкрепата на Будапеща или Братислава - ситуация, която вече се случи на срещата на върха през декември. След 90-минутни дискусии в Брюксел не беше намерено решение, което да гарантира бързото отпускане на заема от 90 млрд. евро за Украйна. Засега няма предвиден план Б, като според официалните лица този път няма законен начин да се заобиколи ветото на Орбан. Орбан държи в заложничество и следващия пакет от санкции срещу Русия, който трябваше да бъде одобрен миналия месец по повод четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари.

Миналия месец Международният валутен фонд (МВФ) отпусна 1,5 млрд. долара, за да поддържа функционирането на страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Унгария, вето, Украйна, помощ

Още новини по темата

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

Пиян американски генерал забравил секретни карти във влак
17 Март 2026

Истерия, дийпфейк и сълзи съпътстват кампанията на Виктор Орбан

17 Март 2026

Руски удар по украинска ВЕЦ предизвика екологична криза в Молдова
15 Март 2026

Унгария предаде на Украйна инкасаторските коли, но не и златото
14 Март 2026

Украйна нанесе мощен удар на ключов военен завод в Брянск
10 Март 2026

Русия и Украйна си разменят удари с дронове
10 Март 2026

Русия атакува Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон"
07 Март 2026

Унгария пусна седемте украински инкасатори
07 Март 2026

Унгария арестува две коли с пари и 7 служители на украинска банка
06 Март 2026

ЕС още не е готов да приеме Украйна по ускорена процедура
03 Март 2026

Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed
03 Март 2026

Украйна е убедила Мъск да изключи Starlink за Русия
27 Февр. 2026

Британски и френски десантчици се подготвят за мисия в Украйна
27 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?