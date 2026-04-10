Руският бюджет изуми дори най-големите песимисти

"Дупката" в пенсионния фонд достигна рекордни размери

Днес, 18:08

Дефицитът в руския бюджет за първите три месеца на годината надхвърли 4.5 трилиона рубли, което е повече от планирания за цялата 2026 г. - 3,8 трилиона рубли. Това показват данните на руското министерство на финансите. Такава бюджетна "дупка" за първото тримесечие не е имало никога за времето на войната на Русия срещу Украйна. През 2025 г. той бе 1,96 трлн., през 2024 – 0,6 трлн., през 2023 – 2,4 трлн. През 2022 г. имаше излишък.

"Дупката" се дължи на увеличените разходи - те са 12,9 трлн. рубли, което е със 17% повече от същия период на миналата година. В същото време приходите са 8,3 трлн. рубли или с 8,2% по-малко. Сривът на приходите от петрол продължава - те са 1,4 трлн. рубли, или 45% по-малко.

Такъв дефицит трудно може да бъде покрит дори с очакваните допълнителни доходи от повишените цени на петрола заради войната срещу Иран и свалянето на част от санкциите срещу Русия.

В бюджета на Пенсионния фонд на Русия също се образува рекордна за цялата му история "дупка" - 1,2 трилиона рубли, за 2025 г. От него се изплащат пенсиите на 40 милиона руски пенсионери. Разходите на фонда са надхвърлили приходите с 1,239 трилиона рубли, съобщи Сметната палата. В сравнение с 2024 г. дефицитът е скочил 3.4 пъти.

 

Приходите от работодатели, отчислявани от заплатата на всеки работник, са се увеличили с 12.7% до 12,4 трилиона рубли, но тази сума покрива само 70% от нуждите за изплащане на пенсиите. Останалата част трябва да бъде довнесена от бюджета, но заради срива на приходите от нефт и газ, сумата беше орязана с 40%. Това принуди фондът да посегне към резервите си.

Ситуацията се усложнява и от драматичното състояние на много браншове в руската икономика, които искат помощ от държавата - от жп транспорта до дървопреработката. Работодателите ударно съкращават работници и намаляват заплати, като се оплакват от влошените условия за бизнес. Ограниченията на Интернет и Телеграм например доведоха до тотален срив в онлайн и банковите услуги. Много търговски центрове опустяха - заради липса на клиенти се закриват магазини.

 

Ключови думи:

руски бюджет, курс на рублата, руски петрол

