Приходите от петрол и газ в руския бюджет се сринаха

Санкциите накараха руските фирми да дават рекордни отстъпки, за да намерят клиенти

Днес, 17:18
ЕПА/БГНЕС
Азиатските клиенти започнаха да избягват руския петрол, след като САЩ наложиха санкции на "ЛУКойл" и "Роснефт"

Руският бюджет продължава да губи приходи заради падащите цени на петрола, силната рубла и ескалиращите санкции. През октомври хазната е получила 888,6 милиарда рубли данъци от петролни и газови компании - с 27% по-малко отколкото през същия месец на предходната година, съобщи руското Министерство на финансите.

В парично изражение бюджетът е събрал 322 милиарда рубли по-малко, отколкото през октомври 2024 г. Приходите от ключовия данък върху добива на минералиса намалели с 26% на годишна база - от 908,1 милиарда рубли до 671,3 милиарда.

За 10-те месеца бюджетът е получил 7,5 трилиона рубли приходи от петрол и газ - с 2 трилиона рубли по-малко от предходната година (9,54 трилиона). Освен това темпът на спад се ускорява: 14% през януари-май, 17% до края на юни, 18% през юли, 20% през август и 21% през октомври.

Кремъл смята, че затягането на американските санкции, които засягат "Роснефт" и "ЛУКойл", неизбежно ще създаде нови предизвикателства за руския бюджет, съобщиха източници на Bloomberg в края на октомври. На двете най-големи руски петролни компании се пада половината от износа, или 2,2 милиона барела на ден.

"Дори ако износът на "Роснефт" и "ЛУКойл" намалее с 5-10% и отстъпките за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 милиарда рубли на месец", изчислява Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global, цитиран от The Moscow Times.

Причина за оптимизъм, че положението ще се подобри, няма. Цените на руския нефт в Азия продължават да падат, след въвеждането на санкциите, които накараха редица нефтопреработвателни заводи в Индия и Китай да се откажат от него. Според източници на Reuters от руския петрол са се отказали най-големите китайски компании - Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy. Това е довело до рязък скок на отстъпките.

Reuters съобщава, че отстъпките за сорта Urals, който се изнася главно от Русия, са стигнали 4 долара на барел и това е рекорд за последната една година. Само за последната седмица отстъпката е скочила двойно - с два долара. 

