САЩ удължиха лиценза за продажба на руски суров петрол

ЕПА/БГНЕС САЩ вече разрешиха на Индия да купува руски петрол, натоварен и плаващ на танкери в морето

САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, които в момента са натоварени на кораби и са на път. Разрешението е със срок до полунощ на 11 април (вашингтонско време), съобщи на уебсайта си американското министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петролни продукти, натоварени на кораби към 12 март, бе удължен само ден, след като американското министерство на енергетиката обяви, че САЩ ще освободят 172 млн. барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран. Последното е част от по-широкия ангажимент на Международната агенция за енергията (МАЕ), чийто членове са 32 държави, да освободи 400 млн. барела петрол в стремежа за овладяване на ръста на цените.

Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент удължаването на лиценза за руски петрол е стъпка към стабилизиране на световните енергийни пазари, разтърсени от войната с Иран. Цените на петрола наистина се понижиха тази сутрин на азиатските борси.

В изявление, публикувано часове след като цените на петрола надхвърлиха $100 за барел, Бесент заяви, че мярката е „тясно насочена“ и „краткосрочна“ и няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство. „Временното покачване на цените на петрола е краткосрочно и временно смущение, което ще доведе до огромна полза за нашата нация и икономика в дългосрочен план“, каза още Бесент, повтаряйки думите на президента Доналд Тръмп.

Към четвъртък вечерта на вода в кораби на 30 различни локации по света е имало около 124 млн. барела петрол с руски произход, съобщи Fox News.

Ходът на американската администрация би могъл да усложни и усилията на Запада да лиши Русия от приходи за войната ѝ в Украйна и може да постави Вашингтон в противоречие със съюзниците му.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след телефонен разговор с лидерите на Г-7 в сряда за обсъждане на въздействието на войната с Иран върху пазарите на петрол и газ, вече заяви, че сега не е моментът за облекчаване на санкциите срещу Русия.

Вчера пък пратеникът на Владимир Путин - Кирил Дмитриев, заяви, че е обсъдил на среща във Флорида настоящата енергийна криза с американска делегация, включваща специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер.

Министерството на финансите на САЩ преди това - на 5 март, издаде 30-дневно освобождаване специално за Индия, позволявайки на Ню Делхи да купува руски петрол, блокиран в морето.

В друг опит за контрол на цените, администрацията на Тръмп обмисля временна отмяна на правило за корабоплаване, известно като Закона на Джоунс, за да гарантира, че енергията и селскостопанските продукти може да се движат свободно между американските пристанища, съобщи Белият дом. Отмяната на правилото би позволила на чуждестранни кораби да превозват гориво между американските пристанища, което потенциално би намалило разходите и би ускорило доставките.

„Президентът предприема всички възможни действия, за да намали цените... и ще виждате все повече и повече в следващите дни“, заяви зам.-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър пред Fox News.

По-рано в четвъртък Тръмп заяви, че САЩ ще спечелят значителни пари от цените на петрола, покачени от войната в Иран и това предизвика критики от някои законодатели, които го обвиниха, че се грижи само за богатите хора.