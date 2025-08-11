Медия без
Кортежът на президента Радев блокира Варна

Депутат на Пеевски пусна видео, на което се виждат 7 черни коли и джипове, придружавани и от полиция

Днес, 10:21
Кадър от видеото, което показва мащабите на кортежа на президента
Кадър от видеото, което показва мащабите на кортежа на президента

Президентът Румен Радев се появи с впечатляващ кортеж по време на посещението си във Варна. В него влизат поне седем черни коли и джипове, придружавани от една полицейска кола и трима полицаи с мотори.

 

"Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор", написа в личния си профил във фейсбук депутатът от „ДПС-Ново начало” и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. 

"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон, „разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето „скромно“ присъствие. В световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности. След вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях. Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", пише в поста си Стоянов.

"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България. Недоумение буди огромното разминаване, когато някой се представя за човек от народа, а в същото време се движи с охрана, достойна за велик диктатор. Тази показна охрана не само контрастира с образа на „човек от народа“, но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи", заключава Стоянов. 

Това, което Калин Стоянов не е отбелязъл в поста си, че във въпросния кортеж вероятно са били и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов, които също бяха на церемонията по завършването на курсантите от военноморското училище. По принцип обаче те се движат с по една кола на НСО.

