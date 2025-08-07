Шефовете на колоезденето: Наказаха ни по доноси от България

Зам.-председателят на федерацията ни по колоездене (БФК) Данаил Ангелов подаде оставка, а шефът на БФК Евгени Балев обяви, че ще обжалва в Спортния арбитражен (CAS) тежките санкции, наложени на двамата от международния колосъюз (UCI).

Етичната комисия на UCI ги отстрани за по 2 г. от организираното колоездене и ги глоби заради манипулиране на състезания, злоупотреба с власт и сплашване на опоненти. Днес двамата шефове на БФК обвиниха "групичка, свързана със старото ръководство, която се опитва по всякакъв начин да промени нещата и да върне стария статут".

Балев заяви, че категорично отхвърля "обвиненията за Независимата етична комисия", макар това да са заключения, а не обвинения. Той допълни, че ще си търси правата в CAS.

"Всички тези наказания, които са ни наложени, са на база доноси - каза още Балев в пресклуб "България". - Има една група от около 8-9 човека, които непрестанно изпращат имейли до Етичната комисия на UCI. После посочват и хора, към които UCI да се обърне за потвърждение. Това са хора от тяхната група. Така се стигна и до това наказание, няма нито едно обективно доказателство."

Един от членовете на УС на БФК - Георги Лумпаров, обвини предишния председател Драгомир Кузов и бившия главен съдия Ивайло Делийски, че са сред авторите на доноси.

"Те и още 5-6 човека събираха подписи за извънредно общо събрание, което се състоя на 25 май в Пловдив. То бе в нарушение на всякакви закони, защото те иззеха абсолютно всички правомощия на УС, но в крайна сметка резултатът бе 25:9 за нас. Клубовете, които бяха срещу нас, нямат голяма дейност. Някои са с по двама-трима състезатели. Там са родители, счетоводители, IT специалисти - хора, които нямат нищо общо със спорта. Данаил Ангелов е организирал 35-40 състезания от международния календар на UCI. На нито едно от тях не е дадена лоша оценка", добави Лумпаров.

Самият Ангелов обяви, че подава оставка като зам.-председател на БФК. Въпреки това изтъкна:

"Тук са организирани европейски първенства, кръгове от Световната купа. Те са минали с положителни доклади, с моето участие. Натопен съм чрез доноси, които не отговарят на истината. Обвинението е, че е възможно нещо да съм извършил, но няма доказателства, че съм го извършил. Оттеглих се от федерацията, оттеглих се и от организацията на състезанието от Международния календар на UCI следващата седмица в Боровец, за да няма нови доноси, но това не означава, че приемам и една дума от тези долнопробни доноси. Ако бях манипулирал резултати, Изабела Янкова нямаше да стане носител на Европейската и на Световната купа в спускането, защото навън това щеше да си проличи. Каквото българин направи на друг българин, никой друг не може да направи. Зад моя гръб всяка година стоят 11 състезания и аз много се замислям дали да продължа да го правя. В планинското колоездене стигнахме върха, но сега вървим по обратния път", каза още Ангелов.

Обиколката на България

Според Лумпаров целта на доносите била да се провали 72-ата Обиколка на България, но това нямало да стане. Тя е планирана за периода 30 август - 4 септември и ще е основно в Югоизточна България.

Според генералния секретар на БФК и бивш национален треньор Тодор Колев към момента 19 отбора са потвърдили участие, като България ще бъде с четири тима - "Хемус" (Троян), "Витоша", "Долчини" и "Васил Левски", а останалите са от Италия, Унгария, Турция, Словакия, Франция, Германия, Полша, Румъния и Сърбия.

Стартът ще е с критериум из Приморско, а на другия ден е I етап Приморско - Бургас (122,5 км). След това колоната ще премине през Карнобат, Казанлък, Троян, Габрово и Сливен, където ще е последният етап от 115 км по кръгов маршрут. Ще бъдат изкачени и две височини от I категория - Беклемето и Шипка.

От БФК заявиха, че бюджетът за Обиколката е осигурен, като основната част от него идва от ММС, а останалото е от спонсори.