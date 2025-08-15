Медия без
Шефът на българското колоездене се оттегли

Отстраненият от Етичната комисия на UCI Евгени Балев предаде властта на единствения останал свой заместник

Днес, 17:56
Евгени Балев
пресклуб България
Евгени Балев

Председателят на Българска федерация колоездене (БФК) Евгений Балев се оттегли от поста и предаде управлението на единствения останал свой заместник - Александър Алексиев.

Бившият победител в Обиколката на България (2007 г.) се съобрази с решението на Етичната комисия на международния колосъюз (UCI), която го отстрани от всякакви длъжности, свързани с колоезденето за две години. Балев и другият зам.-председател на БФК - Данаил Ангелов, бяха санкционирани заради манипулиране на състезания, злоупотреба с власт и сплашване.

И двамата отрекоха да са извършвали подобни неща, но още на 7 август Ангелов обяви, че подава оставка. А днес, с нарочно изявление, това направи и 39-годишният Балев. Той още веднъж потвърждава, че ще обжалва решението на UCI пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.

"Независимо от правото ми на обжалване, решението на Етичната комисия породи сериозно напрежение сред членовете на БФК и създава предпоставки за всякакви правни и лични тълкувания от страна на всеки пряко или косвено заинтересован от възникналата ситуация - пише Балев. - Всички ангажирани в нашия спорт хора, които ме познават, знаят, че желанието ми винаги е било колоезденето в България да се развива във възходяща линия и любимият ни спорт да постига все повече и по-значими успехи [...] С настоящото изявление Ви уведомявам, че на извънредно събрание на УС беше взето решение зам.-председателят Александър Алексиев да поеме работата по всички текущи оперативни въпроси, включително свързаните с организацията на тазгодишната колоездачна обиколка на България."

Балев изразява надежда, че така "създалото се напрежение сред част от членовете на федерацията ще бъде успокоено и няма да бъдат създавани излишни пречки за нормалното  функциониране".

Ключови думи:

колоездене, Евгени Балев

