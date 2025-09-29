Погачар влезе сред легендите в колоезденето с втора световна титла

Най-добрият колоездач на съвремието - Тадей Погачар, спечели за втори пореден път световната титла на шосе, след като на първенството в Руанда направи солово откъсване и 70 км кара сам.

Четирикратният победител в "Тур дьо Франс" победи с внушителната разлика от 1:28 мин. олимпийския шампион Ремко Евенепул (Бел) и с 2:16 мин. ирландеца Бен Хийли.

"Останах сам доста рано, карах сам, както миналата година, и се борех със себе си, така че съм щастлив, че успях. Обиколките ставаха все по-трудни и по-трудни, а спусканията не бяха толкова бързи, така че все още трябва да въртя педалите много и енергийните ми ресурси отиваха към края. Беше толкова трудно в последните няколко обиколки... първо се съмняваш малко в себе си, но трябва да продължиш напред. Беше невероятно преживяване и успешна седмица."

Представянето на Погачар бе поредният пример за неговата издръжливост и стратегически усилия. По хълмистото трасе, което предложи общо 5000 метра изкачвания - еквивалент на труден етап от "Тур дьо Франс" - той се откъсна от колоната именно при едно от изкачванията през планината Кигали, цели 100 км преди финала в компанията на двама от своите съотборници от тима на "UAE Team Emirates", представящи на световното своите държави. Но скоро испанецът Хуан Аюсо отпадна назад, а след 30 км и младият мексиканец Исак дел Торо не издържа на темпото.

Така защитаващият шампионската си титла Погачар остана сам. В оставащите 70 км, в продължение на повече от 1 час, той държеше аванс от над минута пред четиримата си най-близки преследвачи - Евенепул, Хийли, Том Пидкок (Вбр) и Матиас Скелмосе (Дан).

Финалът просто подпечата пълната доминация на словенския феномен в мъжкото колоездене през последните три сезона. В тях той печели най-големите еднодневни състезания обикновено с повече от минута аванс, а триседмичните Гранд турове - с повече от пет минути. Само през този сезон Погачар спечели 8 от 13-те състезания, в които участва. Нехарактерна за него слабост миналия уикенд, когато остана 4-и в бягането по часовник на световното даде надежда на конкуренцията за масовия старт, защото в часовника Ремко Евенепул дори го задмина по трасето.

Но по калдъръмените, прашни и стръмни пътища около Кигали Тадей Погачар показа кой е властелинът, макар и в края на един извънредно изтощителен сезон.

С втория си пореден триумф словенецът влезе директно сред легендите в колоезденето. Той стана първият човек, спечелил "Тур дьо Франс" и световната титла едновременно в две поредни години.

Погачар вече е и сред деветимата, печелили масовия старт на световни първенства по два пъти. Напред, с по 3 титли, остават петима: Алфредо Бинда (Ит - 1927, 1930, 1932), Рик ван Стеенберген (Бел - 1949, 1956, 1957), Еди Меркс (Бел - 1967, 1971, 1974), Оскар Фрейре (Исп - 1991, 2001, 2004) и Петер Саган (Слвк - 2015-17). Ако догодина в Монреал Погачар отново победи, ще се присъедини към тях и ще изравни постижението на Саган от три поредни златни медала.

При жените

Масовият старт при дамите на световното в Руанда бе спечелен от канадката Магделайн Валие, която идпревари с 23 секунди Ниам Фишър-Блек (НЗел) и с 28 секунди Мави Гарсия (Исп).

Същевременно считаните за фаворити за титлата Деми Волеринг (Нид) и Полин Феран-Прево (Фр) изостанаха с повече от минута.