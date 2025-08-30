Колоездачната обиколка ще засегне движението по пътищата

БФКолоездене На старта на пролога в Приморско днес ще застанат 120 колоездачи от 20 отбора

От утре (31 август) до четвъртък (4 септември) движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа ще бъде ограничавано поетапно на територията на областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч заради 72-ата колоездачна обиколка на България.

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Колоната от колоездачи ще се води от два пилотни автомобила.

Утре състезанието ще премине по път II-99 Приморско – Бургас, път I-9 кв. „Крайморие“ – кв. „Победа“ в Бургас, по третокласната пътна мрежа през Горно Езерово – Братово – Равнец – Трояново – Вратица – Караново – Айтос, по път I-6 Айтос – Ветрен - Бургас. Началният час е 14:30 ч. в Приморско, финалът е в Бургас.

На 1 септември колоездачите ще преминат по Подбалканския път I-6 Карнобат – Казанлък. Началният час е 14:15 ч. в Карнобат, а финалът е в Казанлък.

На 2 септември състезанието ще преминава по Подбалканския път I-6 Казанлък – Карлово – Сопот – Кърнаре, по път II-35 Кърнаре – Троян през Троянския проход, като започва в 14:00 ч. в Казанлък и завършва в Троян.

На 3 септември колоездачите ще преминат по път III-357 Троян – Орешак – Велчево, по път III-3505 Велчево – Дебнево, по път III-404 през Бериево – Градница, по общинския път през Душево, по път II-44 Драгановци – Янковци – Габрово, по път I-5 Габрово – Казанлък през прохода Шипка, по Подбалканския път I-6 Казанлък – Сливен. Началният час е 12:30 ч. в Троян, а финалът е в Сливен.

На 4 септември състезателите ще преминат по Подбалканския път I-6 Сливен – Калояново – Трапоклово, по път I-7 „Петолъчката“ – Мокрен, по път II-48 Мокрен – Градец, по път III-488 Градец – Ичера – Сливен. Стартът е в 14:30 ч. в Сливен, а финалът на състезанието отново ще бъде в Сливен.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди състезанието. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и др.

За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от пътната агенция. Шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

В едно от най-старите колоездачни състезания в света ще участват 20 отбора, от които 4 български - "Долчини", Витоша", "Хемус 1896" (Троян) и "Левски". Останалите са от Германия, Франция, Италия, Унгария, Словения, Турция, Румъния, Сърбия, Полша и Тайван. Всеки от отборите е от шестима колоездачи.

Обиколката ще стартира още днес в 18:00 ч. с пролог от 3.5 км из улиците на Приморско. Първият етап (в неделя) е 122.5 км - от Приморско до Бургас. Следват 134.2 км от Карнобат до Казанлък, 118.5 км от Казанлък до Троян, най-дългата отсечка от 194.5 км между Троян и Сливен, и последен етап от 113.5 км със старт и финал в Сливен и маршрут из района.

В СОФИЯ

Въвежда се организация на движението за провеждане на традиционен празник на село Бусманци, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

От 14:00 часа до 22:00 ч. днес и от 11:00 часа до 22:00 часа утре, 31 август, се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва: по ул. „Просвета“ в участъка между ул. „Владимир Георгиев“ и пл. „Елин Пелин“; по ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Циклама“ и пл. „Елин Пелин“.

За периода от 4:30 часа днес до 24:00 часа утре, 31 август, се променя частично маршрутът на автобусна линия №10 в с. Бусманци, както следва: по действащия маршрут до кръстовище ул. „Просвета“/ул. „Ген. Гурко“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, по ул. „Циклама“, по ул. „Беговица“ и по ул. „Просвета“ по маршрута си.

Крайна и начална спирка за линията става спирка с код 0814 „Кв. Бусманци“ за автобусни линии №8 и №14 на ул. „Ген. Гурко“ в посока с. Казичене.

За линията се закриват спирки: с код 0815 „кв. Бусманци“ на площада в кв. „Бусманци“; код 0525 „Детски дом“ на ул. „Просвета“ в посока кв. „Димитър Миленков“.