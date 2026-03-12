Медия без
Спешен ремонт затваря "Дунав мост" за 6 часа

Временно по съоръжението при Русе-Гюргево няма да е възможно преминаването на никакви МПС

Днес, 09:37
Участъкът е действително в окаяно състояние, коментира областният управител на Русе Орлин Пенков.
"Дунав мост" ще бъде затворен двупосочно в рамките на до 6 часа през днешния ден, предаде БГНЕС. Временно през съоръжението при Русе-Гюргево не може да преминават както леки, така и товарни автомобили. Затварянето на моста се налага заради спешен ремонт на асфалтовата настилка и запълване на дупки в шестия участък на българската част на съоръжението, който все още не е ремонтиран.

Става дума за трасе от около 300 метра, където в момента скоростта на преминаване на моторните превозни средства е изключително ниска - под 10 км/ч.

"Участъкът е действително в окаяно състояние. Разбирам, че там има и сериозни конструктивни проблеми, които фирмата изпълнител ме увери, че ще бъдат решени, когато основният ремонт навлезе и в този участък. Това, което обаче никак не е хубаво сега, са огромните дупки. Те са опасни и освен това бавят изключително много преминаването на камиони и коли през мостовото съоръжение", коментира областният управител на Русе Орлин Пенков.

В сряда Областната дирекция на МВР в града пое ангажимент всеки делничен ден в периода между 16:00 и 18:00 ч. да се осигури пропускливост между двете кръгови кръстовища в отсечката между "Дунав мост" и "Свободна зона" чрез регулиране на трафика от Мартен към Русе. Остава и принципът на адаптивно управление на трафика през "Дунав мост", което означава, че с предимство ще се пропускат автомобилите от страната, където има по-големи колони от изчакващи моторни превозни средства.

На този етап остава 20-минутният принцип на пропускане на леките и товарни автомобили от двете страни на съоръжението. При необходимост се обмисля в два последователни цикъла между 16:00 и 18:00 ч. да не се пропускат товарни автомобили от Румъния към България, така че да се гарантира спокойното придвижване от Мартен и предприятията в тази част на града към Русе.

