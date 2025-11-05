Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

1500 тира чакат да минат по Дунав мост

След вчерашното затваряне съоръжението отново работи и до вечерта трябва да пропусне всички чакащи камиони

Днес, 09:40
Областният управител Драгомир Драганов бе на моста тази сутрин, за да проследи пропускането на камионите
БНТ
Областният управител Драгомир Драганов бе на моста тази сутрин, за да проследи пропускането на камионите

Близо 24 часа, след като Дунав мост бе затворен изцяло, тази сутрин съоръжението бе отворено за преминаване и на тежкотоварни камиони. Чакащи от вчера насам обаче са 1500 тира, които в рамките на днешния ден трябва да се източат през моста и това се очаква да стане до 20:00 ч. тази вечер, според областния управител на Русе Драгомир Драганов.

Забраната за преминаване на превозни средства по моста Русе-Гюргево бе наложена вчера в 9:00 ч. сутринта. Затварянето на съоръжението бе заради полагане на бетон за свързване на фуга между два от ремонтираните участъци. Снощи 20:30 ч. бе възобновено преминаването на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона.

От тази сутрин вече е вдигната забраната и за тежките камиони, при това с 30 минути по-рано, съобщи областният управител. Пред БНТ той добави, че работят допълнителни 5 гишета за обработка на документи и по моста преминавали "по 10 тира на минута".

"За тези 30 минути [заради по-ранното отваряне] минаха 300 тира, които бяха из паркингите на Русе. Очакваме до обяд да минат и останалите, които бяха на територията на Русенска област - допълни Драганов. - По наша информация на границата около Турция има 1500 тира от снощи. В зависимост от тяхното насочване - през Видин или през Русе, очакваме около 16:00 ч. натоварването на моста да е по-голямо. Надяваме се движението да се нормализира след 20:00 ч."

10 екипа на ОДМВР-Русе и на Регионална дирекция „Гранична полиция“ са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско от прииждащите към Дунав мост тежки камиони.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дунав мост

Още новини по темата

Затварят изцяло Дунав мост при Русе – Гюргево на 4 ноември 
03 Ноем. 2025

Дунав мост се затваря и в двете посоки на 4 ноември
16 Окт. 2025

Авария и ремонти затварят Дунав мост и част от магистрала "Струма"
12 Юни 2025

Дунав мост при Русе затваря за 24 часа
27 Март 2025

Дунав мост ще затвори утре за 12 часа
05 Март 2025

Румънци масово пазаруват цигари и алкохол у нас
08 Февр. 2025

Сухопътният Шенген ни свари неподготвени
15 Яну. 2025

Главчев не се отказва от виртуалните опашки на Дунав мост - Русе

10 Яну. 2025

Ремонтът на Дунав мост - Русе започна, но не отбиват тировете
08 Яну. 2025

Ремонтът на "Дунав мост" ще бъде спрян за празниците
14 Дек. 2024

Главчев се зае да отпуши "тапата" за камионите на Дунав мост при Русе
28 Авг. 2024

Таксата за моста "Русе-Гюргево" вече може да се плаща електронно
06 Юли 2024

Ремонтни тапи ще запушат Дунав мост при Русе за 2 години

11 Юни 2024

EК ще финансира първите стъпки към Дунав мост - 3
17 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте