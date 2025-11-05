1500 тира чакат да минат по Дунав мост

Близо 24 часа, след като Дунав мост бе затворен изцяло, тази сутрин съоръжението бе отворено за преминаване и на тежкотоварни камиони. Чакащи от вчера насам обаче са 1500 тира, които в рамките на днешния ден трябва да се източат през моста и това се очаква да стане до 20:00 ч. тази вечер, според областния управител на Русе Драгомир Драганов.

Забраната за преминаване на превозни средства по моста Русе-Гюргево бе наложена вчера в 9:00 ч. сутринта. Затварянето на съоръжението бе заради полагане на бетон за свързване на фуга между два от ремонтираните участъци. Снощи 20:30 ч. бе възобновено преминаването на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона.

От тази сутрин вече е вдигната забраната и за тежките камиони, при това с 30 минути по-рано, съобщи областният управител. Пред БНТ той добави, че работят допълнителни 5 гишета за обработка на документи и по моста преминавали "по 10 тира на минута".

"За тези 30 минути [заради по-ранното отваряне] минаха 300 тира, които бяха из паркингите на Русе. Очакваме до обяд да минат и останалите, които бяха на територията на Русенска област - допълни Драганов. - По наша информация на границата около Турция има 1500 тира от снощи. В зависимост от тяхното насочване - през Видин или през Русе, очакваме около 16:00 ч. натоварването на моста да е по-голямо. Надяваме се движението да се нормализира след 20:00 ч."

10 екипа на ОДМВР-Русе и на Регионална дирекция „Гранична полиция“ са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско от прииждащите към Дунав мост тежки камиони.