"Дунав мост" ще бъде отворен и в двете посоки на 18 декември

Днес, 06:46
Ремонтът на Дунав мост ще спре от 18 декември до 8 януари 2026

Заради предстоящите коледно-новогодишни празници движението по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено в двете посоки от 18 декември тази година. Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък в платното в посока Румъния завършват. Така в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт на моста в следващия етап ще продължи в началото на идната година. Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста в платното в посока България, предаде БНТ.

През последната седмица на обекта е монтиран парапет, осветителни стълбове и отводнителният колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него. 

