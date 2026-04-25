Фалшив сайт събира такса "преминаване" на Дунав мост

Агенция "Митници" предупреди за онлайн измамата след сигнал на румънец

25 Апр. 2026

Агенция "Митници" (АМ) предупреди за измамници, които събират онлайн такса "преминаване" за Дунав мост.  

"Плащане по електронен път за пътуващите от България към Румъния може да се прави "само и  единствено на портала на Е-Портала на агенцията - на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6, и на директен линк към виртуален ПОС-терминал https://virtpos.customs.bg/vpos. Всякакви други сайтове, които предлагат подобна услуга, следва да се разглеждат като опит за измама", посочват от пресцентъра на АМ. 

За проблема сигнализирал румънски гражданин, запътил се да премине моста от Русе към Гюргево. Агенция "Митници" е уведомила компетентните органи за измамата. 

Таксата за преминаване на моста при Русе се събира от българските митници, а за пътуващите от Гюргево на юг - от румънските власти. 

От лятото на 2024 г. такса „мост" за преминаване на моста може да се заплаща онлайн за всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места) - без значение в коя държава са регистрирани. Другата възможност е на място - в брой или с банкова карта, което е предпочитаният начин на плащане от пътниците, обясняват от митниците. 

Таксата е 2 евро - независимо как се плаща. 

 
Още новини по темата

Спешен ремонт затваря "Дунав мост" за 6 часа
12 Март 2026

"Дунав мост" ще бъде отворен и в двете посоки на 18 декември
04 Дек. 2025

1500 тира чакат да минат по Дунав мост
05 Ноем. 2025

Затварят изцяло Дунав мост при Русе – Гюргево на 4 ноември 
03 Ноем. 2025

Дунав мост се затваря и в двете посоки на 4 ноември
16 Окт. 2025

Авария и ремонти затварят Дунав мост и част от магистрала "Струма"
12 Юни 2025

Дунав мост при Русе затваря за 24 часа
27 Март 2025

Дунав мост ще затвори утре за 12 часа
05 Март 2025

Румънци масово пазаруват цигари и алкохол у нас
08 Февр. 2025

Сухопътният Шенген ни свари неподготвени
15 Яну. 2025

Главчев не се отказва от виртуалните опашки на Дунав мост - Русе

10 Яну. 2025

Ремонтът на Дунав мост - Русе започна, но не отбиват тировете
08 Яну. 2025

Ремонтът на "Дунав мост" ще бъде спрян за празниците
14 Дек. 2024

Главчев се зае да отпуши "тапата" за камионите на Дунав мост при Русе
28 Авг. 2024

