Какво да правим при мъртво вълнение

От всички черноморски държави, българското крайбрежие е най-динамично с най-много вълни, казва синоптикът Петър Янков. Припомнихме си този факт, след като известен руски режисьор се удави при мъртво вълнение край Созопол. Сезонът на това опасно течение обикновено настъпва през август. Как да разпознаем мъртвото вълнение и какво да правим, ако попаднем в него?

"Мъртвото вълнение е явление, при което водни маси се придвижват по посока от брега към морето под формата на подводно течение. Наблюдава се обикновено в заливи, където има плитчини. Когато вълните стигнат брега, по време на отлива им водата не може да се върне постепенно в открито море, заради пясъчните натрупвания (плитчини), които я спират. Налягането на водата в тесния пролив, свързващ лимана с морето, рязко се повишава. На това място се образува бързей, по който водата се устремява обратно в морето с голяма скорост (до 2,5-3,0 м/сек), сякаш образува река насред морето, перпендикулярно на брега", обясняват в полезен материал от Meteo Balkans (графиката е също на Meteo Balkans).

Мъртвото вълнение е най-опасно в плитки морета с полегат бряг, който е обкръжен от пясъчни плитчини, коси и островчета. Обикновено коридорът на мъртвото вълнение е тесен: 2-3 метра със скорост на течението 4-5 км/ч. Това не е опасно. Могат обаче да се образуват и вълнения с широчина до 50 метра и дължина до 200-400 метра, със скорост до 15 км/ч. Мъртви вълнения с такава дължина не са чести, но все пак се случват.

„Мъртвите течения се образуват най-често, когато има северозападен вятър и представляват канал във водата с посока навътре. Вследствие от ветровата вълна, морското дъно променя релефа си и прибойната вълна не може да се отича равномерно по цялото крайбрежие, а намира по-дълбоко място и тръгва към морето. За плуващия е трудно да излезе на брега“, каза пред БНТ Вили Цеков от Областния съвет на Българския червен кръст във Варна.

Август е месецът с най-рискови параметри за възникване на мъртво вълнение. „За голяма радост по нашето Черноморие рядко възникват мъртви течения по-широки от 5-10 метра! Важно е да не допускате паниката да ви обзема и да не се опитвате бързо да излезете на брега, а да се плува успоредно на него“, обяснява специалистът.

„При дънна яма морето се опитва да те завлече на дъното. Трябва да се отпусне тялото и при стигането на дъното, да се отблъсква настрани“, каза още той.

Спасителят от Варна Симеон Карадимов пък каза, че дори и най-плитките плажове може да са опасни, защото през август морето ги подкопава. Както е плитко изведнъж попадаш изведнъж на необичайно дълбоко място, обясни той.

Как да го познаем?

На повърхността ясно се отличава канал от по-буйни води, перпендикулярен на брега.

Крайбрежна зона с различен цвят на водата (напимер, наоколо водата е синя или зелена, а този участък е бял). Участък с пяна, някаква морска растителност, балончета, който устойчиво се движи от брега към открито море.

Разкъсване в общата структура на приливните вълни (плътна редица от вълни, а по средата 5-10-метрово разкъсване. Ако не се вижда нищо от посочените явления, то не влизайте във водата смело, а се огледайте за предупрежденията, поставени от спасителите. Най-често това са флагове с различни цветове. Ако флагът е жълт, вниманието ви трябва да е повишено и не трябва да се влиза в морето с надуваеми играчки, пояси и дюшеци, а ако е червен – не трябва да се влиза във водата.

Трябва да знаете, че макар и да не виждате във водата нищо притеснително, то 80% от опасните спонтанно възникващи течения, не се проявяват визуално.

„Първото и основно правило е спазването на разпоредбите на спасителите. Когато има червен флаг, по никаква причина не трябва да се влиза в морето", предупреждават специалистите. За съжаление, хората често изчакват края на работното време на спасителните пунктове и влизат да плуват.

Как да се измъкнем

Ако все пак попаднете в мъртво вълнение, ето някои правила, които да ви извадят живи и здрави на брега:

1. Без паника

Паникьосването ще доведе до грешки, ще ви изтощи и ще ви постави в крайно опасна ситуация.

2. Пазете силите си

Не се борете с течението и не плувайте обратно към брега. За съжаление, това е безполезно. Трябва да плувате не към брега, а настрани, т.е. успоредно на брега. Ако течението е тясно (до 5 м), вие бързо ще излезете от него. Ако нямате сили да плувате, отпуснете се. Течението обикновено не е много продължително и след няколко минути ще ви остави. След това плувайте 50-100 м встрани, а после към брега. Ако веднага поемете към брега, има опасност течението да се възобнови на същото място и вие да попаднете отново в него.

Важно е да знаете, че:

Течението никога няма да ви завлече на дъното. Това не е водовъртеж или фуния. Всички мъртви течения на света дърпат от брега навътре в морето, но не и надолу към дъното.

Опасният участък не е твърде широк. Обикновено ширината му не е повече от 50 м. Даже най-често е 10-20 м. Т.е., ако преплувате успоредно на брега буквално 20-30 м, ще почувствате, че сте се измъкнали.

Дължината на течението също е ограничена. Течението бързо отслабва, каналът свършва „работата” си там, където вълните достигат своя пик и започват да се разбиват.