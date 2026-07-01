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Нападатели подпалиха домове на хора от гръцката управляваща партия

Сериозно ранена е една жена

Днес, 16:03
Pixabay

Гръцките власти разследват серия от координирани атаки с газови бутилки в Солун, насочени към домове и имоти на трима членове на управляващата партия "Нова демокрация". Ранени са петима души, като една жена е сериозно пострадала и се е наложило да бъде интубирана, съобщава в. "Катимерини".

Полицията съобщава, че нападенията са извършени между около 4:00 и 4:35 часа сутринта в кварталите "Тумба", "Пилея" и "Харилау" в града. "Прото тема" пише, че нападателите са ударили три къщи за 17 минути и са избягали с мотоциклет. Целите са идентифицирани като Зисис Йоакеимобитс, президент на регионалния ръководен комитет на "Нова демокрация" в Солун, бившия депутат Савас Анастасиадис и кандидата на "Нова демокрация" Афродити Нестора.

За първия инцидент е съобщено в 4:18 ч. сутринта в "Пилея", където е бил запален газов контейнер пред жилищна сграда. Няма съобщения за пострадали или значителни щети. Шест минути по-късно второ взривно устройство е било възпламенено на входа на сграда в "Тумба", където живее Анастасиадис. Експлозията е повредила стъклен панел на входа и е причинила незначителни щети в района. Най-сериозното нападение е станало в жилище, свързано с Афродити Нестора. Петима души са били откарани в болница, а сред ранените са Нестора и майка ѝ, която е получила тежки изгаряния и е интубирана в интензивно отделение.

Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис осъди нападенията, като заяви, че  "хората, които си играят с човешки животи, трябва да бъдат строго наказани". Той потвърди пред радио "Скай", че звеното за борба с тероризма в Солун се занимава със случая заедно с местните полицейски власти. Опозиционните партии в лицето на ПАСОК и СИРИЗА също осъдиха нападението.

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Ключови думи:

Солун, нападение

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