Нападатели подпалиха домове на хора от гръцката управляваща партия

Гръцките власти разследват серия от координирани атаки с газови бутилки в Солун, насочени към домове и имоти на трима членове на управляващата партия "Нова демокрация". Ранени са петима души, като една жена е сериозно пострадала и се е наложило да бъде интубирана, съобщава в. "Катимерини".
Полицията съобщава, че нападенията са извършени между около 4:00 и 4:35 часа сутринта в кварталите "Тумба", "Пилея" и "Харилау" в града. "Прото тема" пише, че нападателите са ударили три къщи за 17 минути и са избягали с мотоциклет. Целите са идентифицирани като Зисис Йоакеимобитс, президент на регионалния ръководен комитет на "Нова демокрация" в Солун, бившия депутат Савас Анастасиадис и кандидата на "Нова демокрация" Афродити Нестора.
За първия инцидент е съобщено в 4:18 ч. сутринта в "Пилея", където е бил запален газов контейнер пред жилищна сграда. Няма съобщения за пострадали или значителни щети. Шест минути по-късно второ взривно устройство е било възпламенено на входа на сграда в "Тумба", където живее Анастасиадис. Експлозията е повредила стъклен панел на входа и е причинила незначителни щети в района. Най-сериозното нападение е станало в жилище, свързано с Афродити Нестора. Петима души са били откарани в болница, а сред ранените са Нестора и майка ѝ, която е получила тежки изгаряния и е интубирана в интензивно отделение.
Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис осъди нападенията, като заяви, че "хората, които си играят с човешки животи, трябва да бъдат строго наказани". Той потвърди пред радио "Скай", че звеното за борба с тероризма в Солун се занимава със случая заедно с местните полицейски власти. Опозиционните партии в лицето на ПАСОК и СИРИЗА също осъдиха нападението.