Нападатели подпалиха домове на хора от гръцката управляваща партия

Гръцките власти разследват серия от координирани атаки с газови бутилки в Солун, насочени към домове и имоти на трима членове на управляващата партия "Нова демокрация". Ранени са петима души, като една жена е сериозно пострадала и се е наложило да бъде интубирана, съобщава в. "Катимерини".

Полицията съобщава, че нападенията са извършени между около 4:00 и 4:35 часа сутринта в кварталите "Тумба", "Пилея" и "Харилау" в града. "Прото тема" пише, че нападателите са ударили три къщи за 17 минути и са избягали с мотоциклет. Целите са идентифицирани като Зисис Йоакеимобитс, президент на регионалния ръководен комитет на "Нова демокрация" в Солун, бившия депутат Савас Анастасиадис и кандидата на "Нова демокрация" Афродити Нестора.