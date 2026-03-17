Борисов се изказа одобрително за листите на Радев

С нотка на одобрение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира кандидатските листи за изборите, предложени от "Прогресивна България", коалицията, с която на вота ще участва бившият президент и негов основен съперник Румен Радев.

"Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях. Така че да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем един добър резултат и ще гарантираме стабилно управление след това", отбеляза Борисов. Той го каза в контекста на подготовката на партията си за изборите, но неизбежно ще предизвика нови спекулации за това доколко е възможно след вота ГЕРБ да потърси взаимодействие с коалицията на Радев.

Коментарът му дойде на среща с кметовете на Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров, която пресцентърът на ГЕРБ излъчваше на живо. Поводът за това беше, че Борисов искаше тримата заедно да обяснят отсъствието на двамата водещи кметове на ГЕРБ от партийните листи.

Николов и Тодоров участваха в предните избори в края на 2024 г., но не се възползваха от спечелените тогава мандати, а останаха в местната власт. Сега обаче отсъстват, което доведе до коментари, че кметовете може да се отцепят от ГЕРБ. Причината беше, че на 3 март Румен Радев посети Стара Загора, където беше в компанията на Живко Тодоров.

Сега двамата кметове обясниха, че имат големи отговорности в своите градове и затова е по-добре да не участват във вота. А през 2024 г. се включили, за да допринесат за резултат, с който да се създаде редовно правителство и да се преодолее политическата криза. Тодоров наблегна на това, че повече им трябва програма, в която приоритетите на всеки регион да намерят място и да получат финансова подкрепа от централната власт, защото сега София изсмуква ресурсите.

Партийният им лидер пък каза, че кметовете са нужни по местата си, а случаят с Тодоров и Радев обясни с това, че няма нищо по-естествено кметът да посрещне президента. По онова време Радев вече беше напуснал поста си и беше започнал да преследва партийна кариера.

Замисъл

Борисов внезапно заговори, че смята на партийния конгрес, планиран за 22 март, да предложа създаването на нова партийна длъжност, която да се съвместява от двама души, за която иска Николов и Тодоров. "За хубаво или за лошо, но Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея", беше обяснението му за замисъла, който така и не обясни в подробности.

Цветан Цветанов беше зам.-председател на ГЕРБ до 2020 г., когато напусна и основа собствена партия - "Републиканци за България".