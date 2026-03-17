Борисов се изказа одобрително за листите на Радев

Цветанов ни липсва като човек, който ежедневно се занимаваше с партията, каза лидерът на ГЕРБ

17 Март 2026Обновена
Бойко Борисов с кметовете на Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров.
С нотка на одобрение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира кандидатските листи за изборите, предложени от "Прогресивна България", коалицията, с която на вота ще участва бившият президент и негов основен съперник Румен Радев.

"Почти половината от тях ги познаваме добре, работили сме добре с тях. Така че да видим. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем един добър резултат и ще гарантираме стабилно управление след това", отбеляза Борисов. Той го каза в контекста на подготовката на партията си за изборите, но неизбежно ще предизвика нови спекулации за това доколко е възможно след вота ГЕРБ да потърси взаимодействие с коалицията на Радев.

Коментарът му дойде на среща с кметовете на Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров, която пресцентърът на ГЕРБ излъчваше на живо. Поводът за това беше, че Борисов искаше тримата заедно да обяснят отсъствието на двамата водещи кметове на ГЕРБ от партийните листи.

Николов и Тодоров участваха в предните избори в края на 2024 г., но не се възползваха от спечелените тогава мандати, а останаха в местната власт. Сега обаче отсъстват, което доведе до коментари, че кметовете може да се отцепят от ГЕРБ. Причината беше, че на 3 март Румен Радев посети Стара Загора, където беше в компанията на Живко Тодоров.

Сега двамата кметове обясниха, че имат големи отговорности в своите градове и затова е по-добре да не участват във вота. А през 2024 г. се включили, за да допринесат за резултат, с който да се създаде редовно правителство и да се преодолее политическата криза. Тодоров наблегна на това, че повече им трябва програма, в която приоритетите на всеки регион да намерят място и да получат финансова подкрепа от централната власт, защото сега София изсмуква ресурсите.

Партийният им лидер пък каза, че кметовете са нужни по местата си, а случаят с Тодоров и Радев обясни с това, че няма нищо по-естествено кметът да посрещне президента. По онова време Радев вече беше напуснал поста си и беше започнал да преследва партийна кариера. 

Замисъл

Борисов внезапно заговори, че смята на партийния конгрес, планиран за 22 март, да предложа създаването на нова партийна длъжност, която да се съвместява от двама души, за която иска Николов и Тодоров. "За хубаво или за лошо, но Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея", беше обяснението му за замисъла, който така и не обясни в подробности.

Цветан Цветанов беше зам.-председател на ГЕРБ до 2020 г., когато напусна и основа собствена партия - "Републиканци за България".

Още новини по темата

Велислав Величков влиза в листите на ПП-ДБ
17 Март 2026

Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
17 Март 2026

Борисов се изправя срещу Радев в София
16 Март 2026

Стефка Костадинова води партията на Пеевски в Пловдив
16 Март 2026

Румен Радев оглави листи в Бургас и 25-и столичен район
16 Март 2026

Борисов: Сарафов няма да бъде сменен
14 Март 2026

Борисов: С правителството свършиха и отношенията ни с Пеевски
13 Март 2026

"Сиела" получи поръчка за 5.4 млн. евро за машинния вот
13 Март 2026

ДПС на Пеевски ухажва турския политически елит
12 Март 2026

В НС намесиха Илон Мъск в машинното гласуване
11 Март 2026

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

10 Март 2026

Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
10 Март 2026

Борисов: В момента Радев го играе като цар
06 Март 2026

В БСП се виждат като "ключ към почтено правителство"
06 Март 2026

