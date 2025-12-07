Южното Черноморие пак бедства

Частичното бедствено положение в община Созопол остава в сила, системата BG-ALERT отново е включена. Достъпът до село Зидарово е затруднен, там има повредена инфраструктура. В региона продължава да вали, макар и много по-слабо отколкото в събота. Ако дъждът беше по интензивен и продължителен, можеше да има жертви, каза пред bTV Тодор Стоянов към областната дирекция по Пожарна безопасност.

Село Ново Паничарево беше една от критичните точки, много дворове бяха залети от вода след като от преливника на язовир "Ново Паничарево" на река Ропотамо започнаха да се изливат 150 хиляди литра вода в секунда. 12 семейства бяха изведени от домовете им. "За щастие обстановката се нормализира. Метеорологичните условия също се подобриха". Това съобщи в „Събуди се” кметът на Приморско Иван Гайков. Подсигурени са места за настаняване при евакуация, но засега не се налага, заяви кметът на Приморско.

Най засегнати от дъждовете бяха къмпинг Арапя и село Лозенец към община Царево, село Ново Паничарево към община Приморско, село Извор, община Бургас. В къмпинг Арапя и в село Лозенец две дерета излязоха от коритата си, като в Арапя бяха заляти каравани и бунгала. В село Лозенец бе залят хотелски комплекс.

Дъждовете предизвикаха проблем и в други точки в страната.

Проходът Троян-Кърнаре бе затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Очаква се от агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.

Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.