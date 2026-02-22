Медия без
Обилни дъждове предизвикаха серия от проблеми у нас

Задействаха BG-Alert в община Гълъбово

22 Февр. 2026Обновена
Фейсбук/Община Гълъбово

Продължителните и обилни валежи от дъжд вчера, които на места достигнаха до близо 50 литра на квадратен метър, създадоха ред проблеми в различни части на страната. Дъждовете днес ще спрат постепенно, но се очаква топенето на снега да повиши нивото на реките. 

Областният управител на Стара Загора задейства снощи системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколоца. Предупреждението е към жителите на село Обручище, съобщава БНТ.

Обилните валежи, продължаващи вече часове, повишиха значително водите на реката. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото.

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец“, отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в града.

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенска села, съобщават от Областната управа в Русе и допълват, че контролирано изпускат рибарници в съседната Разградска област. Нивото на река Черни Лом край три села от община Две могили е повишила нивото си и почти е стигнала критичната точка на преливане. По думите на заместни-областния управител на Русе Георги Георгиев, няма очаквания за допълнително покачване на водите. При село Острица има лек разлив на реката, който е засегнал няколко декара земеделска земя. Има и частична опасност от заливане на пътната инфраструктура, но в такъв случай веднага ще бъде въведен обходен маршрут.

Същевременно е започнало контролирано изпускане на водата от рибарниците в село Костанденец, област Разград. Това се дължи на преливане през дигата, която обаче не е компрометирана.

Усложнена е обстановката в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха и на няколко места излязоха от коритата си. Кризисен щаб бе свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. 

В Димитровград имаше няколко критични точки. Едната е в квартал "Изток", където река Меричлерска е излязла от коритото си и са залети ниските части на квартала. Около 20 са къщите, до които водата е стигнала и заляла дворовете, а в около половината от имотите е влязла в приземните етажи. Спряно е електроподаването към тези имоти и хората от тях са изведени превантивно.

На две места по пътя между селата Добрич - Горски извор има локални преливания от вода, която се стича от нивите. Кметът на общината Иво Димов е уведомил Областно пътно управление - Хасково и там ще бъде изпратена техника на място. Насочен е и полицейски патрул, който да сигнализира за опасните зони на преминаващите автомобили.

В село Странско нивото на реката е критично високо в ниската част на населеното място и има опасност от преливане. Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията. 

През изминалата нощ в София снегът спря, но поради минусовите температури, продължи извършването на обработки със смеси срещу заледяване. Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути. Първата обработка на основни улици в районите и вътрешноквартални улици започна в 02:00 часа на територията на район „Витоша".

