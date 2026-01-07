МВР ще издирва бандити чрез BG-ALERT

Системата BG-ALERT ще се използва и за пускане на съобщение за обявени за общодържавно издирване лица, както и в случаи на издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове. Това става ясно от пуснати за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации промени. Измененията са в наредбата за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT. Тя е издадена от министъра на вътрешните работи съвместно с министъра на транспорта и съобщенията.

С промените на практика МВР си позволява на себе си да използва системата при издирване на лица, включително и на извършители на престъпления, както и при терористични актове. Те са изготвени именно от вътрешното министерство. В тях е записано, че съобщенията при издирване на лица и при терор ще се пишат от оправомощени със заповед на министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции.

В наредбата като цяло са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT, изискванията към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast, както и редът и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service. Предупредителната система е разработена съвместно от МВР и Министерството на електронното управление. Целта ѝ е да уведомява за опасности чрез изпращане на тестови съобщения по телефона. В Европа 17 държави разполагат с такава система за ранно известяване.

Към момента правомощията да се извърши ранно предупреждение имат министри, областни управители, кметове на общини, кметове на населени места и кметски наместници.