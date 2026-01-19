Столичният автотранспорт се кани да купува златни трошки втора употреба

Столичният автотранспорт е възманерявал да закупи 25 броя 18-метрови употребявани автобуси на цени, надхвърлящи в пъти стойността им. Част от старите возила, от които се е очаквало да возят пътници из София, са открити по номера на рамата в същи в Германия, от които доставчикът е възнамерявал да ги закупи. Има автобуси, които се предлагат в момента на цена от 9900 евро без ДДС, а доставчикът се е готвел да иска за тях 185 400 евро

Тези скандални факти разказаха пред медиите съветниците от ПП-ДБ Бойко Димитров и Симеон Ставрев. В опит да потушат скандала от Столичен автотранспорт обявиха в позиция, че няма да закупят возила, които не отговарят на стандартите. Това уверение обаче не е равносилно на прекратяване на поръчката, която е пред подписване на договор, с прието решение за определяне на изпълнител.

От 9 900 евро в Германия до 185 000 лева за София

Поръчката е била обявена от автотранаспорта през август, миналата година. Тя е разделена на четири обособени позиции, с обща прогнозна стойност 51 387 500 лв. без ДДС. По поръчката е следвано да бъдат закупени 70 нови 12-метрови автобуси и още 52 употребявани. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, като изнесените скандални данни от ПП-ДБ касаят обособена позиция 3 за закупуване на 25 броя 18-метрови употребявани автобуси. Прогнозната стойност по поръчката е 2 882 407,98 евро без ДДС. По тази поръчка документи са подали общо 5 дружества, но 3 от тях са отстранени.

Отстранени фирми и съмнителни критерии при избора на изпълнител

От протокола на конкурсната комисия става ясно, че и тримата отстранени са допуснали сходни грешки - не са посочвали с какви конкретни параметри са предолжените от тях автобуси по отделни показатели, а само са преписали от конксурсната документация минималното изисквано ниво. Двете оферти, достигнали до оценка, са близки. Единият участник - "Аварийни мобилни системи" е предложил цена на автобус 185 400 лв. без ДДС, вторият - "Айпартс", е поискал 185 803.85 лв. на автобус. И двете оферти общо като цена са под прогнозната, и двете не се отклоняват с повече от 20%, така че да е необходимо допълнителна защита на цените.

Особен детайл в поръчката е изискването участниците да предложат конкретно посочени автобуси, с точен номер на рамата. По тази информация от ПП-ДБ са издирвали оферти за същите возила и са се натъкнали на такива в германска автокъща. Има автобус, който се предлага там на 9 900 евро при предложена цена от 185 400 лв., изтъкна съветникът Симеон Ставрев.

От ПП-ДБ считат, че тези огромни надценки не са случайни и те са възможни и благодарение на залагането на неизгодни условия в самото задание на поръчката. "На какви основания са смятани тези прогнозни цени и кой е решил, че София следва да закупува толкова стари автобуси", коментира Ставрев. Минимално изискване по документация е автобусите да са произведени 2006 година и да имат пробег максимум 750 000 км. От партията показаха и конкретни снимки, които онагледяват вехтите возила, които общината се е канила да закупи.

Схемата се повтаря и по друга позиция

Същите две фирми са допуснати до отваряне на оферти и по обособена позиция 2 - за доставка на 20 броя 12 - метрови автоси, втора употреба. И тук по-ниска е офертата на "Аварийни мобилни системи", които предлагат 139500 лв. без ДДС на автобус при 146 687 лв. на "Айпартс". На първо място е класирана "Аварийни мобилни системи". Не е ясно дали при смушаващите разлики в цените, осветени от ПП-ДБ, "Столичен автотранспорт" ще прекрати процедурата. Оттам обявиха, че няма да позволят доставка на возила, които не отговарят на изискванията. Ясно е, че одобрените фирми са покрили техническите изисквания и формално не ги нарушават, особено на фона на занижените очаквания от кандидатите, коментират съветници.