Златните трошки за автотранспорта на София не събориха началниците му

Скандалната обществена поръчка на употребявани автобуси за "Столичен автотранспорт" дори не разклати статуквото в ръководството на дружеството. Намерението на фирмата да купи възстари автобуси на цени над 10 пъти над офертните в Германия не впечатли мнозинството в СОС и доведе до абсурден дебат в зала. В крайна сметка внесеното предложение за отстраняване на ръководството на дружеството от съветници от ПП-ДБ, "Синя София" и "Спаси София" не събра подкрепа. Оставката на изпълнителния директор Стилиян Николов бе поискана и от кмета Васил Терзиев.

Както "Сега" писа, скандалът се разрази след разкрития на съветници от ПП-ДБ, че оферирани автобуси в офертата на избран по две позиции доставчик се предлагат на борси в Германия на многократно по-ниски цени. В офертите фирмите кандидати са посочвали конкретни автобуси, които ще бъдат закупени и на базата на рамата съветници установиха, че продажните цени при отделни возила са над 10 пъти по-ниски от предложеното от избрания изпълнител "Аварийни мобилни системи". Така например автобус, предлаган в Германия за 9900 евро, у нас ще се доставя за 185 400 лв.

От "Столичен автотранспорт" първо обявиха, че няма да купят автобуси, които не отговарят на условията, а после въпреки скандала подписаха договорите. От дружеството твърдят, че вместо предложените автобуси има постигната договорка да се доставят алтернативни от Милано.

"На базата на какво ще се доставят автобуси от Милано? Къде е записано това, след като има конкретно посочени автобуси в офертата и това е изискване по процедурата", попита Борис Бонев от "Спаси София". Независимият съветник Ваня Григорова пък се възмути от разпоредено на съветниците на БСП решение да не се допуска смяна в ръководството на фирмата и знаковото отсъствие от зала на председателя на транспортна комисия Иван Таков от БСП. Григорова обяви, че той предпочита да седи в стаята на съветника на мезета в зала. От "Спаси София" провериха информацията и Борис Бонев обяви на микрофон, че Таков "лапа суджуци и пие уиски".

На този фон Карлос Контрера от ВМРО се опита да прехвърли горещия картоф в градината на кмета, като го посъветва просто да не плаща дължимите пари по този договор. Така според Контрера проблемът щял да се реши безпроблемно. Диана Тонова от БСП разясни, че това изобщо не работи, защото общината рискува да бъде съдена защо не превежда дължими пари по сключен договор, по който има ясно разпределени отговорности и задължения.

Съветници припомниха и други проблемни поръчки на автотранспорта, но гласуването не се обърна и точката не успя да мине с 28 гласа "за".