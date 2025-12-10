Медия без
България е сред водещите производители на коледни елхи в Европа

ЗD коледни дръвчета стават все по-популярни

Днес, 10:22
Гигантските изкуствени елхи достигат 15 метра.
Изборът и украсяването на елха е традиция, но предпочитанията към цвят, размер и бюджет са различни в различните държави. Това показва неформално проучване на единствената фабрика за производство на елхи на Балканите, която се намира в град Раковски. Проучването обхваща 12 страни – България, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватска, Македония, Словения, Австрия, Босна и Херцеговина, Словакия, Чехия и Черна гора.

Класиката печели, но има и изненади

Най-популярният цвят елха в 12-те държави е зеленият – както класическият нюанс, така и различни негови варианти. На второ място са белите и сребърните елхи. Най-голямо търсене има за т.нар. 3D елха, която наподобява естествена – както от 2 метра, така и от 20 сантиметра разстояние. Тя е с реалистична форма, гъсти клонки и триизмерни иглички. През 2025 година новост са Скандинавия 3D Exclusive и Виктория 3D Exclusive. Втората най-предпочитана елха е „жилкова" в зелено или в зелено с бели връхчета. Клоните й са обърнати леко надолу, сякаш са натежали от сняг.

Българите вече харчат почти колкото европейците

Българинът вече отделя толкова средства за покупка на декоративно коледно дръвче, колкото и в останалите европейски държави – средно 200 лева, което е около 10% повече в сравнение с последните две години в България. Около 15% повече харчат в Унгария, Словакия, Чехия и Хърватска, а най-много – в Словения и Австрия (170-230 евро). Семействата инвестират все по-големи суми, като почти се заличава разликата между столиците и големите градове.

Гигантски елхи и компактни модели

Най-голямо търсене на гигантски елхи сред всичките 12 държави има в България. Тези елхи достигат 15 метра, а с украсата тежат над 1.5 тона. Имат здрави конструкции и се използват години наред. Най-високата подобна елха у нас е в София (15 метра, на площад „Александър Невски"), следвана от тази в Пловдив (13.5 метра). Най-голямата българска елха е в Унгария (17.5 метра), а най-нестандартната – чисто черна елха гигант в Сърбия.

„Търсенето на гигантски елхи расте с по 30% всяка година. В България увеличението е най-голямо", коментира Йонко Земярски, един от собствениците на фабриката в Раковски. „Елхите на обществени места са център за събиране и сплотяване на общността. Те се търсят не само от общини в големи градове, но и от по-малки, като тези в Септември, Ихтиман, Гоце Делчев, Гърмен, Завет, Левски и др".

През 2025 г. новост е засиленият интерес към компактни елхи – за тесни пространства като коридори или по-малки стаи в практични жилища.

Кога се украсява елхата?

В Хърватска, Унгария, Австрия, Словения, Словакия и Чехия елхата се украсява в средата на ноември и се прибира след 20 януари. В Сърбия, Македония, България, Румъния, Босна и Херцеговина и Черна гора елхата се украсява в началото на декември и се прибира между 6 и 10 януари. При по-топло време семействата отлагат украсяването, а при студено се снабдяват с коледно дръвче по-рано.

Какво е най-важно при избора?

Най-важният критерий за избор в 12-те държави е визията на елхата. Семейства, общини, търговски центрове и ритейл паркове искат елхата да е максимално близка до естествената. На второ място по важност е височината, а на трето – цената. Най-често поръчваната елха е между 1.80 и 2.20 метра. Семействата сменят елхата си на 5-6 години.

България е сред водещите производители на елхи в Европа

България е сред водещите производители на изкуствени елхи в Европа. Над 70% от производството се изнася. Годишно българският производител „ГРИПС" реализира между 250 000 и 260 000 декоративни елхи. Фабриката е създадена преди 22 години. Единствена е на Балканите и е една от малкото в Европа. Присъства в 12 държави.

