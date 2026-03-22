Борисов дълго търпял Пеевски, но му благодари

Лидерът на ГЕРБ и експремиер Бойко Борисов заяви в интервю за Мон Дьо по Нова тв, че е спокоен за изборите. "Знам, че балонът се надува", обясни той във връзка със социологическите проучвания, даващи предимство за коалицията около експрезидента Румен Радев. "Толкова се наслушахме за нови проекти - да минават. Един по един да минават", каза Борисов и заяви, че най-силният политически противник е неговото собствено его.

Борисов подчерта в хода на разговора, че не е отмъстителен човек. "Ако на Кирил Петков, който обикаля сега сам съдебните зали, му трябва някой да помоли съда, аз ще отида и ще кажа: "Не го наказвайте строго. Той не е лош човек." Все пак обясни, че да го питат за ареста му преди 4 г. е "все едно да си изнасилен и да те питат: "Как се чувстваш?"

Във връзка с друг скандал - историята със снимките с кюлчетата и банкноти в резиденцията в Банкя, Борисов каза: "Една гнусна манипулация. Много добре я сглобиха. Ей за такова нещо трудно прощавам".

Експремиерът обеща на Мон Дьо отделно интервю за личния си живот, който бил пълен провал. Борисов обаче успя да обясни, че бившата му семейна партньорка Цветелина Бориславова оставила дрехите си в гардероба в Банкя и той досега не ги е махнал. "Не ми пречат. Пък и четка за зъби не давам на някой да си донесе", обясни той.

Борисов съчета критики и похвали към Делян Пеевски. "Моята грешка е, че много време търпях. След Пазарджик ги предупредих, те помислиха, че се шегувам. Почна да се говори, че ГЕРБ е едва ли не в подчинение.", каза Борисов за Пеевски. И добави: "За тези важни неща, които ми бяха, той ме подкрепи, за които му казвам: "Благодаря". Бяхме партньори 1 г., както другите ми бяха партньори. Свършиш работа и "всяка коза за свой крак". "Моделът "Борисов - Пеевски" ни вкара в еврозоната и Шенген за една година.", отбеляза лидерът на Борисов.

Борисов обясни народното недоволство през последните 5-6 години така: "Имаше неща, с които се прекали. През 2020 г. се прекали с компроматите. Тези хора от ДС не са изчезнали, много са добри, много го разбират този занаят. А през 2025 г. когато правителството на малцинството започна да се държи арогантно, нажежи обстановката и хората излязоха."

Борисов отхвърли възможността да се оттегли като председател на ГЕРБ. "След Доган "почетен председател" е като да се обесиш", каза той. Лидерът на бившите управляващи декларира, че в партията няма лобита. "Има приятелства, лятното време някои почиват заедно, ходят си на гости", допълни той.