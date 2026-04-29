Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, който продължил повече от час и половина, съобщиха световните медии.

Путин е казал на Тръмп, че е готов да обяви примирие за 9 май - Деня на победата, а Тръмп е подкрепил това. Американският президент отвърнал, че „сделката за разрешаване на конфликта в Украйна вече е близо.“

Пред ТАСС помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков потвърди думите на Путин за евентуалното примирие. Той отбеляза, че Тръмп и Путин са изразили “сходни оценки за поведението на управлението, ръководено от Володимир Зеленски, което според тях удължава конфликта”. Путин се оплакал от поведението на Украйна, която в последните 3 седмици нанесе съществени удари на руската петролна инфраструктура в Туапсе и Перм. Не е ясно дали Тръмп е казал нещо за всекидневните удари на Русия по мирни украински градове.

„Владимир Путин охарактеризира текущата обстановка по линията на съприкосновение, където нашите войски запазват стратегическата инициатива и притискат позициите на противника. Нашият президент отново потвърди, че целите на СВО във всички случаи ще бъдат постигнати“, съобщи Юрий Ушаков. Всъщност никъде на фронта руските войски не се придвижват значително, а някъде даже отстъпват.

По-рано днес Министерство на отбраната на Русия съобщи, че парадът на 9 май на Червения площад ще се проведе без военна техника. Заплахата от атаки с украински дронове е посочена в изявлението на ведомството като „текуща оперативна".

Освен това руските власти се готвят да ограничат изцяло мобилната комуникация в Москва преди парада на Победата на 9 май, съобщиха пред „Руската служба на Би Би Си“ два информирани източника. По техни данни се планират „по-мощни“ от предишните ограничения на 5, 7 и 9 май.

Те ще засегнат изпращането на SMS-и и дори „белите списъци“ с ресурси, които обикновено трябва да са достъпни по време на изключване на мобилния интернет - като Спешна помощ, например. Предполага се, че връзката ще бъде заглушавана не само в центъра на Москва, но и в рамките на Московския околовръстен път, уточняват източниците на Би Би Си.

Прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков обясни, че събитието ще се проведе в „съкратен формат“ заради „оперативната обстановка“. „Киевският режим, който всеки ден губи територии на бойното поле, сега активно се е заел с терористична дейност. И затова на фона на тази терористична заплаха се предприемат всички мерки за минимизиране на опасността“, каза Песков.