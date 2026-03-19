Скандалната Имане Хелиф влиза в профибокса

ЕПА/БГНЕС архив Иман Хелиф е вдигнала триумфално ръка още преди съдията да официализира победата ѝ срещу поредната съперничка в кат. до 66 кг на олимпийския боксов турнир при жените на игрите в Париж 2024.

Скандално известната боксьорка Имане Хелиф ще направи своя професионален дебют на 23 април в Париж. 26-годишната алжирка се прочу именно във френската столица, където спечели златен медал в кат. до 66 кг на женския турнир от олимпийските игри през 2024 г.

Името ѝ нашумя най-вече заради подозренията на нейните съпернички, че Хелиф всъщност е мъж, претърпял операция за смяна на пола. Съмненията бяха подсилени от факта, че година по-рано състезателката беше дисквалифицирана от световното първенство за жени в Ню Делхи, след като се провали на генетичния тест за допустимост.

Заради нея и заради другата спорна състезателка, станала олимпийска шампионка в Париж 2024 - тайванката Лин Ю-Тин (кат. 57 кг), в бокса бяха въведени задължителни тестове за трансджендъри. А МОК поде курс към приемане на нови правила за допустимост, които да забранят на транссексуални да се състезават при жените на олимпийски игри.

Сега Хелиф поставя началото на нов етап в кариерата си, преминавайки на профиринга. Дебютът ѝ ще бъде на 23 април по време на галавечер в парижката "Сал Ваграм", посветена изцяло на женския професионален бокс.

"Търси се съперничка със сходни физически характеристики, за да се осигури сериозно изпитание още в първата ѝ среща. В подготовката си Иман работи с Джон Дови, който вярва, че тя бързо може да достигне големи мачове", пише френският спортен ежедневник "Екип", цитиран от българския специализиран сайт за бойни спортове Boec.bg.

Сред звездите на галавечерта във френската столица ще са Естел Мосли и Марин Бошан. Организацията е поверена на Брахим Аслум.