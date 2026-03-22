Боксът допусна скандалната Лин Ю-Тин до състезания

Една от двете скандални олимпийски шампионки по бокс от Париж 2024 - Лин Ю-Тин, получи разрешение да се завърне на ринга за предстоящото азиатско първенство в Монголия. Тя е обжалвала успешно положителния си тест за наличие на мъжки хромозоми в организма.

Това обяви световната федерация World Boxing, по-малко от две години след бурята, разразила се на игрите във френската столица. Боксьорката от Тайван и алжирката Имане Хелиф бяха допуснати до участие от МОК, въпреки че бяха дисквалифицирани от световното първенство в Ню Делхи година по-рано от тогавашния управителен орган на бокса - IBA. Причината - "не са покрили критериите за допустимост".

Лин и Хелиф спечелиха безапелационно титлите в Париж 2024 - съответно в кат.57 и в кат. 66 кг, на фона на обвиненията, че са трансджендъри и призивите да бъдат отстранени. Тогавашният президент на МОК Томас Бах се принуди да обяви, че е необходимо "подобрение в половота разделение на спортистите" на олимпийски игри.

В началото на 2025 г. МОК окончателно призна World Boxing за новата легитимна международна федерация и тя изготви нови критерии за отсяване на жените, които имат повече мъжки хормони. Преди световното в Ливърпул през септември бе обявено, че абсолютно всички боксьорки трябва да си направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция), и ако бъде открито наличие на гена SRY, който е част от Y хромозомата и причинява развитието на мъжки характеристики у жените, те няма да бъдат допускани.

Тогава нито Имане Хелиф, нито Лин Ю-Тин участваха на световния шампионат. Наскоро алжирката обяви, че влиза в професионалния женски бокс, като ще дебютира на профиринга там, откъдето тръгна големият скандал - в Париж, на 23 април.

Същевременно 30-годишната тайванка не направи нито един публичен коментар. От сегашното изявление на World Boxing обаче се разбира, че тя се е подложила на задължителния PCR тест и се е провалила - не се разкриват публично резултатите от него, но пък федерацията по бокс на Тайван ги е обжалвала.

"Процесът на обжалване беше проведен в съответствие с политиката на World Boxing за допустимост по пол, въведена през август 2025 г. и включваща задължително тестване, за да се определи допустимостта на мъжете и жените спортисти, които искат да участват в състезанията - се казва в изявлението. - Тайванската боксова федерация представи серия от медицински документи, които бяха прегледани и анализирани от Медицинската комисия на World Boxing [...] Тя разгледа и оцени представената медицинска документация и определи, че боксьорката се счита за жена и има право да се състезава в женската категория.“

„Осъзнаваме, че това е бил труден период за боксьорката и за федерацията на Тайван и оценяваме начина, по който подходиха към процеса на обжалване и признаването на изискването на World Boxing да гарантира, че политиката ѝ за допустимост, предназначена да осигури безопасност и спортна почтеност, е правилно приложена и спазвана“, заяви генералният секретар на World Boxing Том Дилен.