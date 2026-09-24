Росенов ще се бие за европейската титла по бокс

БФБокс Финалистът в кат. до 60 кг Радослав Росенов позира щастлив с президента на боксовата ни федерация Красимир Инински и треньора на националния отбор Жоел Арате.

Радослав Росенов се класира за финала в кат. до 60 кг на европейското първенство по бокс в София. 22-годишният русенец надделя с неединодушно съдийско решение над испанеца Еварт Андрес Марин Ернандес в днешните 1/2-финали в зала "Асикс Арена".

Българинът натрупа преднината си в първите два рунда, в които успяваше да пласира точни удари и същевременно беше достатъчно предпазлив. Във финалната част Ернандес показа изключително агресивна игра, но това не промени крайния изход на двубоя и Росенов получи победата с 4:1 съдийски гласа.

Единственият проблем за нашия национал дойде от факта, че за втори път му се отвори аркада. Във вчерашния 1/4-финал с руснака Всеволод Шумков това се случи над дясната вежда, а днес - над лявата.

"Щастлив съм, че ще играя финал на родна земя. Тренирах много здраво за това първенство - коментира Радо пред БНТ. - Днес съперникът ми беше много крив. Трябваше да изиграя мача в кубински стил. Жоел Арате ми даде тази тактика. Благодаря на публиката за подкрепата, която винаги е тук, независимо дали печелим, или губим. Аркадите не ме притесняват. Готов съм да взема златото. Качвам се утре на ринга и трябва да го взема."

Съперник на Росенов във финала на Евро 2026 в петък ще бъде украинецът Айдер Абдураимов. Двамата се познават отлично, като българинът победи този боксьор преди година на световното първенство в Ливърпул.

Другият български боксьор, достигнал до полуфиналите - Рами Киуан, обаче отпадна. Европейският шампион в кат. 75 кг отстъпи с 1:4 (29:27, 27:29, 27:29, 27:29, 27:29) съдийски гласа от руснака Исмаил Муцолгов.

"Подходих по-мудно и това много ми усложни срещата след първия рунд. Във втория, мисля че показах достатъчно, за да наклоня везните в моя полза, но не се оказа така. От този мач научих, че днес си на върха, утре може да не си там, но това не означава, че не можеш да се качиш отново. В третия рунд продължих да атакувам, надявах се, че мога да изравня някоя от картите. Изиграх мача на 100 процента, но не се получиха нещата", каза Киуан след срещата.