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Фюри покани Джошуа на "Гинес" след мача

Британските боксьори демонстрираха взаимен респект преди суперсблъсъка в Кардиф

Днес, 09:17
"Най-сетне. Фюри срещу Ей Джей", гласи играта на думи на видеостената по време на първата официална среща очи в очи между британските титани в тежка категория на профибокса.
ЕПА/БГНЕС
"Най-сетне. Фюри срещу Ей Джей", гласи играта на думи на видеостената по време на първата официална среща очи в очи между британските титани в тежка категория на профибокса.

Напук на очакванията за остра конфронтация пред медиите, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа демонстрираха подчертан взаимен респект по време на първата официална пресконференция преди дългоочаквания боксов суперсблъсък помежду им. Отлаганият повече от десетилетия мач между двамата британски титани в тежка категория ще се проведе на 11 декември на ст. "Принсипалите" в уелската столица Кардиф.

Встъпителното подгряващо събитие се състоя в сряда вечер в изложбения център "Олимпия" в Лондон. Въпреки дългата и напрегната история на задочно разменени реплики, Циганския крал и Ей Джей се държаха напълно спокойно и уважително един с друг, размениха приятелски шеги и дори се договориха да се видят за по бира след мача.

"Той е модел за подражание и лицето на британския бокс от години - заяви 38-годишният Фюри по адрес на своя съперник. - Много по-често ми се налага да защитавам най-големия си опонент пред фенове на улицата, отколкото да го критикувам.“

"Това събитие спира дъха и не казвам това с лека ръка - каза пък 36-годишният Джошуа. - Изключително благодарен съм за възможността тази битка да се проведе именно във Великобритания. Знам, че хората по пъбовете са се били заради спорове кой от нас ще победи, а цели семейства са се карали по тази тема."

Сблъсъкът между двамата ще бъде под егидата на Световната боксова асоциация (WBA) за нейния "супер" пояс, въпреки че екипът на шампиона на организацията Мурат Гасиев вече внесе официално възражение относно планирания статут на титлата.

"Надявам се след срещата да изпием заедно по един "Гинес". Победа, загуба или равен - нека заровим томахавката", завърши Фюри.

"Не съм сигурен дали мога да ти се доверя. Но все пак приемам поканата", отвърна Джошуа.

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Ключови думи:

бокс, Тайсън Фюри, Антъни Джошуа

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