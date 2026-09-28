Тервел Замфиров стана държавен вицешампион по бразилско жиу-жицу

instagram Тервел Замфиров (вляво) и съперникът му във финала позират с медалите си след края на държавното първенство по бразилско жиу-жицу в "Арена 8888".

Бронзовият медалист в сноуборда от олимпийските игри в Милано Кортина 2026 Тервел Замфиров стана вицешампион на България по бразилско жиу-жицу. 19-годишният софиянец спечели сребърния медал от държавното първенство в помощната зала на "Арена 8888", без дори да познава добре правилника на бойното изкуство.

Още в края на август тийнейджърът обяви, че планира да участва на шампионата, и в крайна сметка дори се качи на почетната стълбичка в кат. до 73,5 кг. Замфиров показа отлични качества на татамито и стигна до финалния двубой, в който обаче беше дисквалифициран. Причината е, че с опонента си на гръб, той напусна очертанията при изпълнение на техника.

"Той не ме душеше, но ми беше некомфортно на врата и излязох навън, за да ме върнат. Той няма как да ме удуши, докато съм прав, това е физически невъзможно, трябва да се наведа. И си казах, че ако изляза, те ще ни върнат, защото ми се стори логично. Така е във всички други спортове, но аз не знам съвсем правилника на BJJ", призна Тервел пред bTV след края на схватката.

Тервел Замфиров е единственият български световен шампион в алпийския сноуборд при мъжете. Подготовката му обаче е нетипична - той не се ограничава само със зимни тренировки, а през цялата година практикува различни спортове като кайтсърф, рафтинг, джудо, тенис, мотоциклетизъм. Конкретно с джудо той се занимава от най-ранна детска възраст и притежава черен колан.

След приключването на държавното първенство по бразилско жиу-жицу сноубордистът планира да насочи вниманието си изцяло към своя коронен спорт.