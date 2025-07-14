Спортът по телевизията - 16 юли

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Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Индепендиенте дел Вале" - "Вашку да Гама"

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Италия

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Алан Магадан - Бу Юнчаокътъ

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Адам Уолтън - Родриго Пачеко Мендес

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Джеймс Маккейб - Луис Карлос Алварес

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Филип Мишолич - Елмер Мьолер

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Микаел Имер - Ботик ван де Зандсхулп

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Андреа Пелегрино - Талон Грикспор

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Елиас Имер - Лучано Дардери

20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Себастиан Баес - Николай Будков Кяер

Макс спорт 2

06:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Бразилия

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Куба

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - Полша

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Камил Майхжак - Игнасио Бусе

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Патрик Царай - Роман Буручага

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Каспер Рууд - Доминик Щрикер

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Хуан Серундоло - Давид Гофен

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХI етап

Диема спорт

21:45 Футбол: Шампионска лига, I кв. кръг, реванш, "Динамо" (Минск) - "Лудогорец"

БНТ 3

22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Норвегия - Италия