Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"София Блус" е на победа от юбилейната титла

Рекордьорът "Бизони" спечели бронза в бейзбола с два нокаута в дербито на Югозапада

Днес, 09:30
Френският централен аутфилдер на "Блус" Килиан Мийе успешно е откраднал втора база по време на мач №2 от финала срещу "НСА-Лъвове".
Ивайло Григоров
Френският централен аутфилдер на "Блус" Килиан Мийе успешно е откраднал втора база по време на мач №2 от финала срещу "НСА-Лъвове".

Бейзболният шампион на България "София Блус" се доближи на една ръка разстояние от своята 9-а поредна и общо 10-а титла в клубната история. Столичани спечелиха първите два мача във финалната серия срещу съгражданите си от "НСА-Лъвове" и се нуждаят от още един успех в оставащите максимум три срещи в "златния" формат "3 от 5".

Възобновилият кариерата си Александър Насъпов се превърна в единия от двамата герои на уикенда за "блусарите". В откриващия двубой на ст. "Октомври" в събота като питчер той изработи брилянтни 6 ининга за победата с 13:3 в 8-инингов нокаут. В мач №2 в неделя пък той беше човекът, отпушил нападението на "сините" и повел тима към обрат от 0:3 в 1-вия ининг до крайното 8:7 с двоен хит с 3 RBI в 6-ия.

Другият основен двигател за тима беше добре познатият ас Евгений Черноземски. Питчер №1 в България затвори първата среща с две чисти защити в 7-ия и 8-ия ининг и практически изнесе целия втори двубой, след като смени стартера Теодор Каракашев още при 1 аут в 1-вия, когато "лъвовете" вече бяха отбелязали 3 точки.

За НСА в двата дни на възвишението се изредиха общо шестима питчери. В събота хвърляха опитните Панайот Жълтов и Мартин Желев, както и 16-годишните таланти Димитър Енчев и Борис Табаков, а в неделя се завъртяха французинът Лукас Бернард и играещият треньор Данаил Тренев. Най-паметния момент в атаката на отбора на Спортната академия произведе кубинецът Хесус Лазарио, който във втората среща изстреля могъщ двоен хоумрън в 8-ия, с който намали резултата на 5:8.

Сега "Блус" ще има три шанса да подпечата юбилейната си шампионска титла. Първият от тях ще бъде в събота (3 октомври), когато е първото домакинство на "Лъвове", също на ст. "Октомври". Ако претендентът за трофея го спечели, в неделя (4 октомври) отново ще напада последен в мач №4. А ако се стигне до пълния формат на финала, то първенецът в българския бейзбол за 2026 г., ще бъде излъчен следващата събота (10 октомври).

Междувременно вече се изясни крайното класиране за сезона от трето място надолу. Бронзовите медали спечели историческият рекордьор на България "Бизони" (Благоевград) - в малкия финал 22-кратният шампион разби регионалния си съперник "Койоти" (Дупница) с 10:0 и 15:2 за общо 11 ининга в дабълхедър на своя ст. "Портър Фийлд" и затвори серията с 2-0 победи.

На 5-а позиция пък завършва "Юнак" (София). "Червените" спечелиха и двата си мача в столичния трибой срещу "Атлетик" (София) и "Академици" (София), които се наредиха съответно 6-и и 7-и. "Студентите" въобще не събраха отбор за последния си мач тази година, получиха служебна загуба срещу "юнаците" и приключват на дъното в подреждането.

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2026

Финал (3 от 5)

26 септември

"София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) 13:3 (8 ининга) (1-0 в серията)

27 септември

"София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) 8:7 (2-0)

3 октомври (събота)

15:00   "НСА-Лъвове" (София) - "София Блус"           "Октомври"              София

4 октомври (неделя) *

15:00   "НСА-Лъвове" (София) - "София Блус"           "Октомври"              София

10 октомври (събота) *

15:00   "София Блус" - "НСА-Лъвове" (София)           "Октомври"              София

---
* Ако се наложи

 

Серия за 3-то място (2 от 3)

27 септември

"Бизони" (Благоевград) - "Койоти" (Дупница) 10:0 (5 ининга) * (1-0 в серията)
"Койоти" (Дупница) - "Бизони" (Благоевград) 2:15 (6 ининга) * (0-2)

---
* Дабълхедър

 

Плейофи за 5-7-о място

12 септември

"Академици" (София) - "Атлетик" (София) 15:18

20 септември

"Атлетик" (София) - "Юнак" (София) 14:20

26 септември

"Юнак" (София) - "Академици" (София) 9:0 (сл.)

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бейзбол, София Блус, НСА-Лъвове, Бизони Благоевград, Койоти Дупница, Юнак София, Атлетик София, Академици София

Още новини по темата

"Блус" спечели Купа "София" за 10-а поредна година
20 Септ. 2026

НСА стигна до исторически финал в бейзбола
14 Септ. 2026

Два мача в София откриват бейзболните плейофи
09 Септ. 2026

България се класира за първото си европейско първенство по бейзбол
01 Авг. 2026

Български бейзболист постави рекорд на "Гинес" с послание за мир
31 Юли 2026

Най-старият клуб изпадна болезнено от плейофите
27 Юли 2026

Съдбата на Финалната четворка е в ръцете на "Атлетик"
13 Юли 2026

И БОК уважи бейзболното Евро 2026 в София
11 Юли 2026

Спортният министър хвърли първата топка на бейзболен мач в София
09 Юли 2026

Битката за плейофите в бейзбола съвсем се завърза
06 Юли 2026

"Бизони" пренареди Топ 4 с нокаут срещу регионалния съперник
29 Юни 2026

"Юнак" се внедри в четворката с два нокаута
22 Юни 2026

"София Блус" се нареди трети в Европа
15 Юни 2026

НСА не успя да се пребори за втора BG евроквота
08 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ