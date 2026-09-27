"София Блус" е на победа от юбилейната титла

Ивайло Григоров Френският централен аутфилдер на "Блус" Килиан Мийе успешно е откраднал втора база по време на мач №2 от финала срещу "НСА-Лъвове".

Бейзболният шампион на България "София Блус" се доближи на една ръка разстояние от своята 9-а поредна и общо 10-а титла в клубната история. Столичани спечелиха първите два мача във финалната серия срещу съгражданите си от "НСА-Лъвове" и се нуждаят от още един успех в оставащите максимум три срещи в "златния" формат "3 от 5".

Възобновилият кариерата си Александър Насъпов се превърна в единия от двамата герои на уикенда за "блусарите". В откриващия двубой на ст. "Октомври" в събота като питчер той изработи брилянтни 6 ининга за победата с 13:3 в 8-инингов нокаут. В мач №2 в неделя пък той беше човекът, отпушил нападението на "сините" и повел тима към обрат от 0:3 в 1-вия ининг до крайното 8:7 с двоен хит с 3 RBI в 6-ия.

Другият основен двигател за тима беше добре познатият ас Евгений Черноземски. Питчер №1 в България затвори първата среща с две чисти защити в 7-ия и 8-ия ининг и практически изнесе целия втори двубой, след като смени стартера Теодор Каракашев още при 1 аут в 1-вия, когато "лъвовете" вече бяха отбелязали 3 точки.

За НСА в двата дни на възвишението се изредиха общо шестима питчери. В събота хвърляха опитните Панайот Жълтов и Мартин Желев, както и 16-годишните таланти Димитър Енчев и Борис Табаков, а в неделя се завъртяха французинът Лукас Бернард и играещият треньор Данаил Тренев. Най-паметния момент в атаката на отбора на Спортната академия произведе кубинецът Хесус Лазарио, който във втората среща изстреля могъщ двоен хоумрън в 8-ия, с който намали резултата на 5:8.

Сега "Блус" ще има три шанса да подпечата юбилейната си шампионска титла. Първият от тях ще бъде в събота (3 октомври), когато е първото домакинство на "Лъвове", също на ст. "Октомври". Ако претендентът за трофея го спечели, в неделя (4 октомври) отново ще напада последен в мач №4. А ако се стигне до пълния формат на финала, то първенецът в българския бейзбол за 2026 г., ще бъде излъчен следващата събота (10 октомври).

Междувременно вече се изясни крайното класиране за сезона от трето място надолу. Бронзовите медали спечели историческият рекордьор на България "Бизони" (Благоевград) - в малкия финал 22-кратният шампион разби регионалния си съперник "Койоти" (Дупница) с 10:0 и 15:2 за общо 11 ининга в дабълхедър на своя ст. "Портър Фийлд" и затвори серията с 2-0 победи.

На 5-а позиция пък завършва "Юнак" (София). "Червените" спечелиха и двата си мача в столичния трибой срещу "Атлетик" (София) и "Академици" (София), които се наредиха съответно 6-и и 7-и. "Студентите" въобще не събраха отбор за последния си мач тази година, получиха служебна загуба срещу "юнаците" и приключват на дъното в подреждането.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2026



Финал (3 от 5)



26 септември

"София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) 13:3 (8 ининга) (1-0 в серията)

27 септември

"София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) 8:7 (2-0)

3 октомври (събота)

15:00 "НСА-Лъвове" (София) - "София Блус" "Октомври" София

4 октомври (неделя) *

15:00 "НСА-Лъвове" (София) - "София Блус" "Октомври" София

10 октомври (събота) *

15:00 "София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) "Октомври" София



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* Ако се наложи

Серия за 3-то място (2 от 3)



27 септември

"Бизони" (Благоевград) - "Койоти" (Дупница) 10:0 (5 ининга) * (1-0 в серията)

"Койоти" (Дупница) - "Бизони" (Благоевград) 2:15 (6 ининга) * (0-2)



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* Дабълхедър

Плейофи за 5-7-о място



12 септември

"Академици" (София) - "Атлетик" (София) 15:18

20 септември

"Атлетик" (София) - "Юнак" (София) 14:20

26 септември

"Юнак" (София) - "Академици" (София) 9:0 (сл.)