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"Блус" спечели Купа "София" за 10-а поредна година

Дори елитен италиански питчер не успя да спре бейзболния властелин на столицата и страната

Днес, 19:27
Най-красивият трофей в българския бейзбол - Купа "София", остава притежание на "Блус" вече цяло десетилетие.
БФБС
Най-красивият трофей в българския бейзбол - Купа "София", остава притежание на "Блус" вече цяло десетилетие.

Бейзболният хегемон "София Блус" затвърди превъзходството си над конкуренцията в столицата, печелейки градския турнир за Купа "София" за 10-и пореден сезон. "Сините" за пета поредна година се изправиха във финала срещу "Академици" и отново нямаха проблеми, макар "студентите" да бяха привлекли елитно попълнение специално за мача.

Картотекиран два дни по-рано, като питчер за най-стария български клуб на възвишението на ст. "Октомври" в Студентски град излезе италианецът Елиезер д`Амико. 26-годишният десничар е състезател на рекордьора по титли в Серия А "Нетуно 1945" и има опит в Шампионската лига, където хвърля този сезон.

Дори звездната придобивка обаче не помогна на "академиците" да спрат атаката на "блусарите", която изведе носителя на трофея до успех със 7:3. За новия стар победител в надпреварата на София на хълма се качиха двама питчери - асът Евгений Черноземски и клоузърът Димитър Насъпов.

Това е общо 14-о отличие за "Блус" в турнира за Купа "София", с което отборът само увеличи абсолютния рекорд. На второ място във вечната класация е "Атлетик" с 11 трофея, а единственият друг тим, вдигал най-красивата купа в българския бейзбол, е 4-кратният ѝ носител "Юнак", спечелил първото издание през 1997 г.

"София Блус" е актуалният притежател и на другите две шампионски отличия у нас - от първенството и турнира за Купата на България. "Сините" ще продължат защитата на своя требъл във финала на националния шампионат срещу "НСА-Лъвове" (София). Серията във формат "3 от 5" започва следващия уикенд (26-27 октомври) с две домакинства на хегемона.

 

ФИНАЛ ЗА КУПА "СОФИЯ" 2026

19 септември (събота)

"Блус" - "Академици" 7:3
 

 

ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА КУПА "СОФИЯ" ПО БЕЙЗБОЛ

"БЛУС"

14 пъти - 2007, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

"АТЛЕТИК"

11 пъти - 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016

"ЮНАК"

4 пъти - 1997, 1999, 2000, 2001

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Заб. През 2009 г. турнирът не се провежда.
 

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Ключови думи:

бейзбол, Купа София, София Блус, Академици София

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